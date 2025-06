Efetivo, Vila Nova supera Atlético-GO no clássico e desencanta após um mês na Série B

Em jogo de poucas oportunidades, o Vila Nova foi efetivo quando precisou e venceu o clássico diante do Atlético-GO por 1 a 0, na tarde deste sábado. Jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, viu o adversário quase marcar em chute no travessão, mas depois fez o gol com Bruno Xavier, já no fim do segundo tempo. A partida foi válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado é importantíssimo para o Vila Nova, que encerra sequência de cinco derrotas. A última vitória tinha sido em 17 de maio, quando fez 2 a 1 no Athletico-PR, em casa. Agora com 19 pontos, o time se afasta da zona de rebaixamento e aparece em 11º lugar. Já o Atlético, que vinha de três jogos sem perder, sendo duas vitórias, segue com 18, em 12º lugar, atrás do próprio rival.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades em um clássico truncado. Mesmo sendo visitante, o Atlético teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldade na criação. Tanto que sua chance mais perigosa foi de fora da área. Kauan chutou firme e a bola pegou efeito, mas o goleiro Halls conseguiu espalmar.

Já o Vila Nova pouco chegou ao ataque. No ataque mais promissor, Gabriel Poveda fez cruzamento perigoso para a área. Guilherme Parede tentou completar, mas não conseguiu e a bola ficou nas mãos do goleiro Paulo Vitor, que saiu bem na jogada.

Se o primeiro tempo não teve tanta emoção, a etapa final começou quente. Nos primeiros minutos, o Atlético quase abriu o placar. Após jogada na direita, Marcelinho ficou com a bola e chutou para boa defesa de Halls. No rebote, Caio Dantas finalizou, mas a bola carimbou o travessão.

O Vila Nova respondeu no ataque seguinte. Guilherme Parede recebeu bom passe, mas em vez de finalizar, tentou devolver para André Luís e perdeu a chance.

Depois disso, porém, o jogo voltou a ficar morno, mesmo com as substituições realizadas pelos dois treinadores. Até que aos 38 minutos a rede balançou a favor do Vila Nova. Bruno Xavier iniciou a jogada tocando para Júnior Todinho na direita, que tabelou com Dodô e recebeu por cima na parte direita da área. Ele tocou para o meio, tirando do goleiro, e Bruno Xavier apareceu novamente para completar para o gol.

A jogada contou com três jogadores que saíram do banco de reservas. O Atlético-GO até esboçou reação, mas o Vila Nova conseguiu segurar bem o resultado.

Na 15ª rodada, o Atlético-GO entra em campo na quinta-feira, às 21h35, quando recebe o CRB no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No domingo seguinte (6), às 16h, é a vez do Vila Nova visitar a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 ATLÉTICO-GO

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Igor Henrique (Dodô), João Vieira e Jean Mota (Ralf); André Luís (Bruno Xavier), Guilherme Parede (Vinícius Paiva) e Gabriel Poveda (Júnior Todinho). Técnico: Luizinho Lopes.

ATLÉTICO - Paulo Vítor; Ruan, Alix Vinicius, Wallace (Matheus Felipe) e Guilherme Romão; Willian Maranhão (Robert Santos), Rhaldney (Shaylon) e Kauan; Federico Martínez (Talisson), Caio Dantas (Sandro Lima) e Marcelinho. Técnico: Fábio Matias.

GOL - Bruno Xavier, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Weverton e Willian Formiga (Vila Nova); Kauan e Talisson (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).