De la Cruz vai a campo, e Flamengo fecha preparação para pegar o Bayern

Flamengo e Bayern de Munique finalizaram na manhã deste sábado, em Orlando, a preparação para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Últimos ajustes antes de seguirmos viagem para Fort Lauderdale! Amanhã tem Flamengo x Bayern de Munique pelas Oitavas da @FIFACWC! #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/DRLmeo3uEK ? Flamengo (@Flamengo) June 28, 2025

Durante os treinos, os dois times contaram com presenças importantes: De la Cruz, pelo lado rubro-negro, e Musiala, pelo lado alemão, foram a campo.

Recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo, De la Cruz participou do aquecimento com o elenco do Flamengo após ter feito atividades físicas específicas na sexta-feira. A movimentação foi acompanhada pela imprensa apenas no início, e o restante do treino foi fechado.

De La Cruz ainda não atuou nesta edição do Mundial. Ele esteve perto de ser relacionado contra o Chelsea, mas voltou a sentir dores e não vinha treinando com o grupo.

Já Musiala estreou com brilho ao marcar um hat-trick na goleada por 10 a 0 sobre o Auckland City, na primeira rodada. Na partida seguinte, contra o Boca Juniors, o craque do Bayern sentiu um desconforto físico, foi substituído e acabou ficando de fora do duelo com o Benfica, na última rodada da fase de grupos.

A imprensa alemã trata como praticamente certo o retorno do meia para o confronto contra o Flamengo.