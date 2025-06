Coritiba vence o Athletico no clássico paranaense e dorme na liderança da Série B

O Coritiba assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, por 1 a 0, o rival Athletico, neste sábado, no Ligga Arena, no clássico Atletiba, o mais popular do futebol do Paraná.

Agora invicto há sete jogos, o Coritiba soma 27 pontos, um na frente do Goiás (26) e dois na frente do Novorizontino (25) que farão seus jogos no domingo pela 14ª rodada. O time goiano atuará fora diante da Chapecoense, enquanto o paulista atuará em casa diante do Amazonas. A derrota manteve o Athletico com 20 pontos, em oitavo lugar. O Athletico vinha de duas vitórias seguidas e sonhava vencer para entrar no G-4 - zona de acesso. Não conseguiu.

Fazia dois anos que os dois rivais não se encontravam dentro da Ligga Arena. A última vez aconteceu em 2023 pela Série A do Brasileiro, com vitória do Athletico por 3 a 2. No retrospecto histórico, o Coritiba segue na frente com 138 vitórias, 115 derrotas e 106 empates.

O estádio esteve cheio, inclusive com os 4500 torcedores do visitante, assegurados com uma liminar na Justiça Comum. A diretoria rival exigiu a cota de 10% de ingressos, uma vez que a direção dos mandantes alegava que o número seria equivalente a 1500 lugares. O público total superou 40 mil pessoas.

Mas a expectativa das torcidas não refletiu dentro de campo, onde apesar da disposição dos dois times rivais, o primeiro tempo foi de poucas finalizações. O time da casa chutou duas vezes, contra uma do visitante.

O técnico Odair Hellmann manteve no Athletico o esquema com três zagueiros - 3-5-2 - enquanto Mozart armou o Coritiba no ortodoxo 4-3-3. O time da casa sempre tentou atacar, diante do oponente todo na defesa, jogando 'por uma bola'.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário. Mas mudou aos 18 minutos, quando o Coritiba, enfim, achou sua única chance para marcar. E aproveitou. A bola foi levantada na área, o zagueiro Maicon tocou de cabeça e a defesa não conseguiu aliviar. A sobra ficou para o chute de pé esquerdo de Sebástian Gómez, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Mycael.

Atrás no placar, o Athletico se viu obrigado a aumentar a intensidade, abrindo espaços para os contra-ataques do Coritiba. Desta foram, quase ampliou a vantagem aos 34 minutos num chute de Ronier, defendido por Mycael.

O Athletico até pressionou, rondou a área do rival algumas vezes, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez com perigo para o goleiro Pedro Morisco.

Pela 15ª rodada, o Athletico visita o Amazonas, em Manaus, no sábado, dia 5 de julho. Na sexta-feira, o Coritiba volta a jogar no estádio Couto Pereira diante do Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 0 X 1 CORITIBA

ATHLETICO - Mycael; Belezi, Habraão (Leozinho) e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano (Zapelli) e Esquivel; Luiz Fernando (Tevis) e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado (Geovane), Sebástian Gómez (Wallisson) e Josué (Carlos de Pena); Yury Castilho (Clayson), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

GOL - Sebástian Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - João Cruz (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.754.010,00.

PÚBLICO - 40.241 presentes.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).