Coritiba bate Athletico-PR e dorme na liderança da Série B

Neste sábado, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visitou o Athletico-PR na Ligga Arena e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Sebastián Gómez.

Com o resultado positivo, o Coxa alcançou 27 pontos e ultrapassou o Goiás, que possui 26. O Esmeraldino, porém, possui um jogo a menos. O Athletico-PR, por sua vez, desperdiçou a chance de se aproximar do G4 e seguiu em oitavo, com os mesmos 20 conquistados.

O Athletico-PR retorna aos gramados no próximo sábado (5), contra o Amazonas, pela 15ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith. Pela mesma rodada da competição, mas na sexta-feira, o Coritiba duela com o Volta Redonda no Estádio Couto Pereira. O jogo será realizado às 19h.

O gol da vitória do Coritiba foi marcado aos 19 minutos da etapa final. Sebastián Gómez pegou a sobra na grande área e mandou firme para o fundo das redes.