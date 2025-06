Corinthians vence na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17

As equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo, neste sábado, pela abertura da segunda fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos venceram o Ituano, em Itu, por 3 a 0. Enquanto os mais velhos bateram o Noroeste, em Bauru, por 1 a 0.

Sub-15

Pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-15, Morelli, Igor Macedo e Felipe Enzo marcaram os gols do Corinthians sobre o Ituano. Com o resultado, o Timão fica na vice-liderança do grupo 25, empatado com a Academia Desportiva Manthiqueira, com três pontos.

O Corinthians sub-15 volta a campo no próximo sábado, quando visita justamente o Manthiqueira, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista.

VITÓRIA DO CORINTHIANS PELO PAULISTÃO SUB-15! Os #FilhosDoTerrão venceram o Ituano com autoridade! ??? Ituano 0 ? 3 Corinthians ? Morelli

? Macedo

Sub-17

Com gol de Iago Machado, o Corinthians venceu o Noroeste, neste sábado, fora de casa, e também somou seus primeiros três pontos na segunda fase do Campeonato Paulista sub-17. Assim, o Timão é o vice-líder do grupo 25, empatado com o São José.

O Corinthians sub-17 volta a campo no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte.