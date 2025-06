Corinthians vence a Portuguesa e assume a vice-liderança do grupo no Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians recebeu a Portuguesa, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20, na Fazendinha. O Timão venceu por 2 a 1, com gols de Pellegrin e Gui Bom. Enquanto Carlos descontou para a Lusa.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a vice-liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista sub-20, com 22 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. Por outro lado, a Portuguesa conheceu sua primeira derrota na competição e caiu para a 5ª posição, com 18 pontos.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Francisco Novelletto Neto. A Portuguesa recebe o Água Santa nesta sexta-feira, às 15 horas, pela décima rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Canindé.

O Corinthians abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Pires recebeu um belo lançamento na ponta direita e cruzou para Pellegrin, que apareceu sozinho no meio da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos nove minutos, dessa vez pelo lado esquerdo, Pellegrin foi até a linha de fundo e cruzou. Gui Bom antecipou a marcação e tocou para o fundo das redes, para marcar o segundo do Corinthians.

Já no segundo tempo, Pedro Testa fez boa jogada na ponta direita e levantou a bola na área. Carlos subiu livre para cabecear e descontou para a Portuguesa, aos 26 minutos.

Aos 41, Miguel fez uma falta duríssima em Rafael Luiz e deixou a Portuguesa com um homem a menos, depois de receber cartão vermelho direto.