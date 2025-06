Corinthians tem 14 jogadores que ainda não disputaram sete jogos no Brasileirão; veja quem são

A janela de transferências será aberta no próximo dia 10 de julho. O Corinthians, por sua vez, não entrará em campo antes disso devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos EUA. Com a diretoria de olho em possíveis chegadas e saídas, o elenco alvinegro possui alguns jogadores que ainda podem deixar a equipe.

Ao todo, 14 atletas do plantel corintiano não completaram sete partidas no Campeonato Brasileiro e podem ser negociados com outras equipes do futebol nacional.

Os nomes que ainda não completaram sete jogos são: os goleiros Matheus Donelli e Felipe Longo; os laterais Léo Maná, Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios; os zagueiros Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Félix Torres; os meio-campistas Charles, Ryan, Igor Coronado e Rodrigo Garro; e o atacante Kayke.

Um exemplo de atleta que ainda não havia disputado os sete jogos na Série A é Alex Santana. O volante, que só tinha atuado em três jogos pelo Corinthians na competição, foi emprestado ao Grêmio até o final da temporada e pode jogar o torneio normalmente pela equipe de Porto Alegre.

A grande maioria dos atletas que aparecem na lista podem ser considerados reservas. No entanto, a presença de alguns nomes considerados titulares, como Rodrigo Garro e Gustavo Henrique, chamam a atenção.

1??3?? anos do primeiro jogo da final da CONMEBOL Libertadores de 2012. ?? Em plena La Bombonera e com gol de Romarinho, o Corinthians empatou com o Boca Juniors em 1?? a 1?? e levou a decisão para o Pacaembu na semana seguinte. ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/TK5vQgIG1L ? Corinthians (@Corinthians) June 27, 2025

Garro e Gustavo Henrique ainda não completaram sete partidas no Campeonato Brasileiro pois sofreram com lesões no início da competição. O meia só disputou dois jogos devido a uma tendinopatia patelar no joelho direito, enquanto o zagueiro realizou uma cirurgia de hérnia inguinal e atuou em apenas três duelos.

Da lista, apenas dois jogadores possuem seis partidas: Igor Coronado e Félix Torres. A situação do meia, inclusive, despertou a atenção da torcida no duelo contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, quando o camisa 77 sequer foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior.

Em coletiva após o empate em 1 a 1, o treinador afirmou que a ausência de Coronado foi apenas opção técnica. Contudo, como o meio-campista soma seis partidas na Série A, ele teria completado sete jogos, o que impossibilitaria uma possível saída para outro clube do Brasil.

A Gazeta Esportiva apurou que Coronado está insatisfeito pela falta de oportunidades no time e cobra o pagamento de luvas acertadas com a gestão Augusto Melo em sua contratação que ainda não foram quitadas. O meia, inclusive, pediu à diretoria, por meio de seu representante, para chegar a um acordo de rescisão do contrato.

POSTURA DO CORINTHIANS NO MERCADO

A diretoria do Corinthians está ciente da necessidade de reforçar o time para o segundo semestre, mas também pretende negociar jogadores na janela de transferências. O clube prevê algumas saídas e deve se desfazer de atletas que estão sem espaço no elenco.

No momento, a gestão interina de Osmar Stabile vê os recursos financeiros do Timão cada vez mais escassos e, por isso, não pretende investir alto nesta ou na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. A ideia é trazer reforços pontuais, indo atrás de atletas que estiverem livres no mercado ou que venham por empréstimo.

Ainda assim, para trazer atletas, o Corinthians precisa aliviar a folha salarial. Alguns jovens ou jogadores que são pouco utilizados, como Léo Mana, Ryan ou Hugo, podem deixar o clube caso atraiam interessados.

Além disso, diante de uma dívida total superior a 2,5 bilhões, o Corinthians não descarta uma grande venda se receber uma proposta vista como "irrecusável" por algumas de suas estrelas. Os mais valorizados do time, atualmente, são Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Breno Bidon, monitorado de perto por clubes da Europa, também pode receber propostas no meio deste ano.