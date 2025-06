Corinthians perde apoio, e São Paulo abre vantagem sobre Palmeiras no ranking das maiores torcidas

Na mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, divulgada nesta sexta-feira, o Flamengo continua no topo, com 20,6% da preferência. No entanto, o destaque vai para a movimentação no topo do ranking, onde o Corinthians, apesar de manter a segunda posição, sofreu uma leve queda no número de torcedores. O São Paulo (3º), por sua vez, cresceu consideravelmente e abriu vantagem sobre o Palmeiras, atual quarto colocado da lista divulgada pelo AtlasIntel.

O Corinthians, que antes tinha 14,5% da preferência, agora figura com 13,9%, representando uma perda de aproximadamente 0,6% de seus torcedores. Já o São Paulo, que havia registrado 7,6% em 2024, saltou para 10,1%, o que lhe garantiu um crescimento de 2,5 pontos percentuais e aumentou sua vantagem em relação ao rival Palmeiras, que registrou 7,8%.

O Alviverde, que no ano passado tinha 7%, teve um crescimento de 0,8%, mas isso não foi suficiente para evitar a diferença para o São Paulo, que agora está consolidado na frente, com uma vantagem de 2,3 pontos percentuais. Em quinto lugar, o Cruzeiro manteve sua posição, empatado com o Vasco, ambos com 6% dos torcedores.

A pesquisa também trouxe destaque para o Botafogo que, após conquistar Libertadores e Campeonato Brasileiro em 2024, viu sua torcida crescer de 2,9% para 3,6%, ultrapassando o Atlético-MG, que sofreu uma queda no número de torcedores ao passar de 4% para 3,6%.

Por outro lado, o Santos caiu para a 10ª posição, com sua torcida diminuindo de 3,8% para 3,1%, e o Grêmio manteve seus 4,6%, permanecendo na 7ª colocação. Já o Fluminense e o Bahia sofreram pequenas quedas, enquanto o Sport e o Vitória conseguiram subir no ranking, ampliando sua base de torcedores.

Confira o ranking atualizado das maiores torcidas do Brasil

1.Flamengo: 20,6%



2.Corinthians: 13,9%



3.São Paulo: 10,1%



4.Palmeiras: 7,8%



5.Cruzeiro: 6%



6.Vasco: 6%



7.Grêmio: 4,6%



8.Atlético: 3,6%



9.Botafogo: 3,6%



10.Internacional: 3,3%



11.Santos: 3,1%



12.Fluminense: 2,6%



13.Bahia: 2,4%



14.Sport: 2,4%



15.Vitória: 1,7%



16.Ceará: 1,1%



17.Fortaleza: 1,0%