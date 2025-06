Corinthians chega a acordo para rescisão com Coronado; saiba detalhes

Corinthians e Igor Coronado chegaram a um acordo, na noite desta sexta-feira, para a rescisão do contrato do meio-campista com o clube.

Em negociação conduzida por Osmar Stabile e Armando Mendonça, o Timão se comprometeu a pagar as pendências financeiras em 18 parcelas. O valor devido remete a cerca de R$ 8 milhões de luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente R$ 1,8 milhão relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, empresário do atleta.

Desta maneira, a gestão interna do Corinthians, que assumiu o posto a partir do afastamento de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo, livrou o clube de cerca de R$ 17 milhões, valor que Coronado teria a receber até o final do contrato - fevereiro de 2026 -, além da dívida atual.

Com a rescisão, o Corinthians também eliminou o risco de disputas e/ou cobranças judiciais futuras, tanto na Justiça brasileira quanto na Fifa, além de aliviar sua folha salarial.

Coronado rendia uma despesa de R$ 2 milhões por mês. Com o parcelamento aceito pelo jogador, que manifestou interesse em sair de maneira amigável desde o início das conversas, o Corinthians reduziu o custo sobre este tema em 1/4 em relação ao que se tinha antes.

Com a camisa do Timão, Coronado disputou 67 jogos, marcou sete gols e anotou cinco assistências. O incômodo do meia com as poucas oportunidades em jogos da equipe foi o principal motivo pela busca da rescisão.

Coronado vai ao CT Joaquim Grava, na tarde deste sábado, quando todo o elenco retornará das férias, para se despedir dos companheiros e da comissão técnica antes de assinar a rescisão.

A reportagem soube que o acordo foi fechado entre o clube e o staff do atleta de maneira rápida e cordial, com ambas as partes dispostas a trabalhar para garantir que a ruptura ocorresse de maneira tranquila e favorável às duas partes.