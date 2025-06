Como você avalia o 1º semestre de Rollheiser pelo Santos? Vote!

Benjamín Rollheiser terminou o primeiro semestre de 2025 como um dos raros pontos positivos do ataque do Santos. Após um início de altos e baixos, o argentino tem assumido um papel mais criativo no Peixe nas últimas partidas e virou titular incontestável na equipe comandada por Cléber Xavier. Como você avalia o primeiro semestre do jogador? Vote na enquete abaixo!

Contratado em fevereiro, Rollheiser entrou em campo 16 vezes na temporada, sendo 14 como titular. Neste período, marcou um gol e distribuiu uma assistência.

O atacante de 25 anos estreou pela equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Mesmo apresentando um bom desempenho, ele passou em branco em seus primeiros jogos com a camisa do Peixe.

O atleta desencantou somente no empate com o CRB por 1 a 1, no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Rollheiser voltou a brilhar na vitória do Santos contra o Fortaleza por 3 a 2, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deu a assistência para Barreal abrir o placar para o Alvinegro Praiano. Já nos minutos finais, quando o jogo estava empatado por 2 a 2, conseguiu uma finalização da entrada da área e marcou. O gol não foi nominalmente dado ao argentino por um desvio de João Ricardo, mas o chute foi dele.

Benjamín Rollheiser, assim como o restante do elenco santista, se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.