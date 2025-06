Como você avalia o 1º semestre de Ferreirinha pelo São Paulo? Vote!

Em sua segunda temporada pelo São Paulo, Ferreirinha viveu um primeiro semestre de 2025 marcado por altos e baixos. Após começar o ano de forma apagada, o atacante reagiu com boas atuações e gols, mas voltou a oscilar antes de sofrer uma lesão que interrompeu seu momento e o tirou de combate na reta final do semestre.

Nos primeiros 12 jogos da temporada, Ferreira não balançou as redes e tampouco contribuiu com assistências. A falta de produtividade gerou questionamentos, mas a resposta veio de forma contundente logo na sequência.

Em uma arrancada de seis partidas, o atacante marcou cinco gols ? tornando-se o terceiro maior artilheiro do elenco até aqui ? e deu duas assistências. No entanto, a boa fase durou pouco. Depois dessa sequência iluminada, o atleta de 27 anos voltou a passar em branco nos quatro compromissos seguintes, sem participações diretas em gols.

O momento de instabilidade foi interrompido por um novo revés: uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Embora o problema não exija cirurgia, o tratamento é delicado e requer tempo.

O São Paulo já trabalha com o retorno do atacante apenas após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A última partida de Ferreira foi no empate por 1 a 1 com o Libertad, no dia 14 de maio, pela fase de grupos da Libertadores.

O Tricolor voltará a campo no fim de semana de 12 e 13 de julho, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa da comissão técnica é de que Ferreirinha esteja à disposição para essa retomada, com esperanças renovadas de que ele reencontre a boa fase e tenha um segundo semestre mais regular e decisivo.

Desta forma, como você avalia a temporada do atleta até aqui?