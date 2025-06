Como Abel vai montar Palmeiras nas quartas? Colunistas debatem desfalques

Além do lesionado Murilo, o Palmeiras ganhou, diante do Botafogo, mais duas baixas para as quartas de final: Gustavo Gómez - expulso - e Piquerez - pelo segundo cartão amarelo. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Alicia Klein analisaram como os desfalques podem impactar o o time alviverde nas quartas de final.

Após vencer o Botafogo por 1 a 0, o Palmeiras foi o primeiro time a se garantir nas quartas de final, em que enfrenta o vencedor de Benfica x Chelsea.

Alicia: Palmeiras não tem reposição para Piquerez no elenco

O Palmeiras perde muito. Uma coisa é perder o Murilo, que é um excelente zagueiro, colocar o Bruno Fuchs, e montar o time. [...] Outra coisa é perder Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez. [...] Perder o Piquerez faz muita falta porque não tem um jogador no elenco capaz de repor a perda.

Alicia Klein

Lavieri: Gustavo Gómez só volta em caso de semifinal

A diferença do Piquerez para o Vanderlan é a maior quando você olha para os jogadores que são substituídos. Então, o Piquerez vai fazer muita falta para esse jogo. E, lembrando, o Gustavo Gómez não é desfalque só para as quartas. Ele é desfalque para as semis, caso o Palmeiras avance - ele tomou amarelo e vermelho, então são duas suspensões.

Danilo Lavieri

