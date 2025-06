Com Neymar, Santos faz primeiro treino em campo após pausa

Neste sábado, o elenco do Santos realizou o seu primeiro treino em campo após a pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Cleber Xavier promoveu uma atividade tática e técnica no CT Rei Pelé.

Neymar treinou normalmente. O meia-atacante, que renovou o contrato até o final de 2025, realizou testes físicos na última sexta-feira, assim como os outros jogadores, e foi liberado para estar no gramado nesta manhã.

A atividade, aliás, foi acompanhada por Léo Baptistão. O ex-atacante do Peixe, hoje no Almería, da Espanha, conversou com os atletas e funcionários do clube.

Por fim, o elenco alvinegro também realizará um treino físico no período da tarde, na academia do CT Rei Pelé.

O próximo compromisso do Santos está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.