Clássicos goiano e paranaense são destaques pela Série B do Brasileiro

A 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue neste sábado, com mais dois clássicos emocionantes. Em Goiânia, Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam em cenários parecidos, enquanto Athletico-PR e Coritiba medem forças em Curitiba.

O sábado de clássicos começa às 16h, quando o Vila Nova recebe o Atlético-GO no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA. Com 16 pontos, o time da casa tenta se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o rival, com 18, quer voltar a brigar pelo acesso.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez de Athletico-PR e Coritiba se enfrentarem na Arena da Baixada, em um Athletiba de duelo direto por G-4 - zona de acesso. Com 24 pontos, os visitantes tentam se firmar ainda mais na zona de acesso, enquanto o time da casa, com 20, quer voltar a figurar entre os quatro primeiros.

A rodada segue no domingo, com mais quatro jogos. A partir das 16h, Athletic-MG e Remo se enfrentam em São João del Rei (MG), simultaneamente a Volta Redonda e Operário-PR, no Estádio Raulino de Oliveira. Mais tarde, às 19h, é a vez de Novorizontino e Amazonas medirem forças no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), no mesmo horário de Chapecoense e Goiás, na Arena Condá.

Na segunda-feira, mais dois jogos fecham a rodada. A partir das 19h, o Paysandu recebe a Ferroviária na Curuzu, em Belém (PA), enquanto Cuiabá e Botafogo se enfrentam na Arena Pantanal, às 21h.