Benfica x Chelsea é paralisado a 5 minutos do fim por ameaça de tempestade

Do UOL, em São Paulo

O jogo entre Chelsea e Benfica, pelas oitavas de final do Mundial, foi paralisado faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar da etapa final, hoje, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O que aconteceu

A paralisação aconteceu por alerta de raios e tempestade. Uma nuvem se aproximou do Bank of America Stadium e forçou a paralisação já aos 40 minutos do segundo tempo.

Os times deixaram o campo relutantes. Alguns jogadores chegaram a argumentar com o árbitro Slavko Vincic, que ordenou a saída de campo. A torcida foi orientada a deixar as arquibancadas.

A partida definirá o adversário do Palmeiras nas quartas de final. O Chelsea vencia o confronto por 1 a 0 no momento da paralisação, com gol de Reece James.

A medida é uma lei nos Estados Unidos. Quando há possibilidade de tempestade com raios e fortes ventos, os eventos são suspensos até que a ameaça passe.

Este é o sexto jogo paralisado no Mundial por questões climáticas. Auckland City x Boca Juniors, Mamelodi Sundowns x Ulsan HD, Auckland City x Benfica, Palmeiras x Al Ahly e Pachuca x Red Bull Salzburg foram os outros.