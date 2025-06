Chelsea bate Benfica na prorrogação e reencontra o Palmeiras nas quartas do Mundial

O Chelsea será o adversário do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time inglês venceu o Benfica por 4 a 1, na prorrogação, neste sábado, pelas oitavas de final, no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Os Blues abriram o placar aos 18 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Reece James. Depois, já aos 40, o jogo precisou ser paralisado por duas horas, por conta das condições climáticas. No retorno, os Encarnados buscaram o empate, em cobrança de pênalti de Di María, aos 49.

Já na prorrogação, os ingleses ficaram com um a mais e voltaram a ficar à frente aos dois da etapa final, com Nkunku. Aos oito, Pedro Neto anotou mais um e, aos 11, Dewsbury-Hall matou o confronto.

ANGELA WEISS / AFP

O duelo entre Chelsea e Palmeiras, que eliminou o Botafogo mais cedo, está marcado para sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, Filadélfia, nos Estados Unidos.

As equipes, aliás, se enfrentaram recentemente. Em fevereiro de 2022, os ingleses venceram os brasileiros por 2 a 1, pela final do Mundial de 2021.

O jogo

A primeira etapa foi sem grandes emoções no Bank of America Stadium. As equipes sofreram com o forte calor em Charlotte, na Carolina do Norte. As melhores chances foram do Chelsea.

Com 19 minutos, Cucurella aproveitou a sobra na ponta esquerda, limpou a marcação e bateu colocado, no ângulo. Atento, o zagueiro António Silva se esticou para cortar de cabeça em cima da linha.

No lance seguinte, Palmer soltou uma pancada e parou em boa defesa de Trubin. O goleiro brilhou mais uma vez aos 37, em nova tentativa de Cucurella.

Já aos 18 minutos do segundo tempo, a rede enfim balançou. Em falta na lateral esquerda, Reece James surpreendeu e chutou direito, com todo o time do Chelsea na área. O goleiro Trubin ainda tentou se atirar na bola, mas não conseguiu evitar o gol dos ingleses.

Com o relógio marcando 34, os Blues chegaram a ampliar, com Delap. O atacante, porém, estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

Já aos 41, a partida precisou ser paralisada por conta das condições climáticas. Foram quase duas horas sem a bola rolar. No retorno, o Benfica partiu para cima e buscou o empate.

Com 46 minutos, Otamendi cabeceou após cobrança de falta, e Gusto desviou com a mão. Após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Di María deslocou o goleiro e deixou tudo igual.

Já na prorrogação, o Chelsea voltou a dominar a posse de bola, especialmente depois que Prestianni recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os portugueses com um a menos.

Depois de tanto apertar, o time inglês voltou a ficar à frente no placar aos dois minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Caicedo foi acionado na esquerda e bateu cruzado. Trubin falhou e deixou a bola viva na frente do gol. Assim, Nkunku aproveitou para estufar as redes e sair para o abraço.

Aos oito, Pedro Neto disparou sozinho e finalizou com qualidade na saída do goleiro para dar tranquilidade ao Chelsea. Já aos 11, Dewsbury-Hall matou o confronto com mais um tento.