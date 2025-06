Charles encarna o 'azarão' contra invicto em nova luta por cinturão do UFC

Charles Oliveira terá de fazer o que outros 16 lutadores não conseguiram até agora. Para retomar o cinturão do peso-leve do UFC, precisa derrubar o invicto Ilia Topuria no octógono. O ex-campeão chega para a luta principal do UFC 317 abraçando o status de "azarão" que alguns se arriscam a pintar sobre ele, mas tendo a bagagem de já ter ocupado o posto de imbatível que agora é ostentado pelo rival.

Eu já estive no momento dele. Eu tinha 21 a 0 [no MMA], fiquei invicto, não sabia o que era derrota. Mas uma hora chega para todo mundo. Ele é um cara duríssimo, merece respeito. A parte de ser azarão é bom. Quem gosta de apostar, aposta muito dinheiro e ganha. Então, o que eu tenho que falar é que dia 28 vocês vão ver quem vai ser o campeão.

Charles Oliveira, ao UOL

Cinturão em jogo de novo

Do Bronxs e Topuria disputam hoje o título vago da categoria. O cinturão foi colocado na disputa sem um defensor após o quase imbatível Islam Makhachev subir para os meio-médios (77kg) em busca de seu segundo título na organização em peso diferente.

O brasileiro volta a lutar pelo posto após ter sido desbancado em 2022. Charles virou campeão dos leves em maio de 2021, quando derrotou Michael Chandler, e depois manteve o domínio ao bater Dustin Poirier em dezembro. Porém, ele foi finalizado por Makhachev em outubro do ano seguinte e perdeu o cinturão.

O adversário é um dos mais badalados UFC que ainda não conheceu uma derrota e decidiu subir de peso. O georgiano tem 16 vitórias em 16 duelos, sendo a metade dentro da principal organização de MMA do mundo. Ele era o campeão dos penas e agora quer levar sua hegemonia para a categoria até 70kg.

Charles do Bronx comemora vitória sobre Dustin Poirier pelo UFC Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC

Aos 35 anos, Charles pode estar diante de sua última chance de disputar o título, mas pouco se importa com isso no momento. Com uma década e meia de vivência dentro do UFC, sabe que só se pensa nos próximos passos após a luta marcada. Ele entende ainda que o futuro pode acenar de diferentes maneiras dependendo do resultado desta madrugada e não teme o poderio do rival —afinal, ele é o recordista de finalizações e também confia em seus punhos.

Quanto mais você vai lutando, mais experiência e bagagem você vai tendo. Lá atrás eu não tinha isso, eu tinha a vontade, a sede. Hoje eu continuo com a sede, só que tenho uma bagagem, uma experiência. Você vai crescendo, vai evoluindo e ficando melhor. Ele é um cara que é um grande nocauteador, eu também acredito que eu tenho poder de fogo nas mãos

Charles Oliveira

Eu nem penso nas próximas lutas, penso em uma coisa de cada vez. É esse o título, é isso que a gente tem que focar, esse é meu adversário. Então, eu não quero pensar lá, eu quero pensar no aqui, tem que ser uma coisa de cada vez. Vencemos? Perdemos? Qual que é o próximo passo? Tudo na vida é dessa forma.

O UFC 317 tem início às 20h (de Brasília) na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com o card principal começando às 23h. O evento está recheado de brasileiros e conta com Alexandre Pantoja defendendo o cinturão dos moscas na luta co-principal da noite.