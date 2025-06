Broncas de Bernardinho surtem efeito e Brasil supera Itália por 3 a 2

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil manteve os 100% de aproveitamento na etapa de Chicago, Estados Unidos, e deu novos passos na briga pela ponta da tabela na Liga das Nações. O time de Bernardinho bateu a Itália, na noite de hoje, por 3 a 2, com parciais de 25/22, 21/ 25, 33/31, 17/25 e 15/13 — anteriormente, derrotou Canadá e China.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos 17 pontos na competição. Vale lembrar que a Polônia, que tem 15, enfrenta os Estados Unidos ainda hoje. Já a Itália, foi a 14. Somando os jogos no Maracanãzinho e na Now Arena, o time verde e amarelo tem seis vitórias e uma derrota.

Alan foi o grande destaque da partida, com 31 pontos (foram 15 apenas no terceiro set, quando o Brasil teve boa reação para fechar). O italiano Romanò foi o segundo maior pontuador, com 24. Ao lado da quadra, Bernardinho esteve sempre enérgico e não aliviou nas broncas, principalmente nos momentos decisivos.

O Brasil volta à quadra amanhã, às 18h, contra a Polônia, na despedida desta etapa do torneio. No dia 16 do próximo mês, enfrenta a Argentina, no Japão, já pela terceira semana da Liga das Nações.

A seleção tenta voltar ao pódio da Liga das Nações depois do título conquistado em 2021 — foi eliminada nas quartas nas três últimas temporadas.

Como foi o jogo

1º set

O Brasil começou o jogo cochilando, e a Itália abriu 3 a 0 no placar, mas os comandados de Bernardinho acordaram e equilibraram as ações. Com atenção na defesa e bloqueios de Honorato, a seleção virou em 8 a 7, e o duelo passou a ser "ponto a ponto".

Os times alternaram o comando do jogo, mas o Brasil foi mais consistente na reta final e fechou em 25 a 22. Um ponto que chamou a atenção foi o 24º do time verde e amarelo. Bergmann recepcionou o saque forte e a bola "espirrou", mas Brasília conseguiu recuperar já com um levantamento, e Darlan colocou na quadra italiana.

QUE ABSURDO DE PONTO

VAMOOOO pic.twitter.com/Yu7Wd9aZLy -- Vôlei Brasil (@volei) June 28, 2025

O brasileiro Alan e o italiano Romanò foram os maiores pontuadores do primeiro set, com cinco cada. Bergmann e Gargiulo, com quatro, ficaram logo atrás.

2º set

O segundo set começou equilibrado até que Romanò deixou a Itália na frente em 7 a 6. A partir daí, os italianos passaram a ditar o ritmo, o Brasil teve erros que não vinha comentendo e teve dificuldades. Os comandados de Ferdinando De Giorgi, por outro lado, se mostraram mais sólidos no jogo.

Os italianos construíram vantagem confortável. O Brasil buscou reagir na reta final, mas não foi o suficiente, e a "Azurra" fechou em 25 a 21.

Alan e Romanò voltaram a se destacar. O italiano fez cinco pontos e o brasileiro fez quatro.

3º set

O terceiro set foi de equilíbrio, em um duelo de "trocação". A curta vantagem construída sempre era dissolvida pouco depois, o cenário se manteve até o final.

O time de Bernardinho chegou a estar à frente em 17 a 15, mas a Itália lutou, fez quatro pontos consecutivos e passou a comandar a disputa. Com um Brasil mais desligado, Bernardinho parou o jogo e deu uma bronca nos jogadores. A Itália manteve a pegada e teve a chance de fechar o set, mas o time verde e amarelo conseguiu reagir na reta final, com boa atuação de Honorato.

EU TO MALUCAAAA SJDJNEXJKENFNSMS FECHAMOS O SET pic.twitter.com/KA1OTGbnoS -- Vôlei Brasil (@volei) June 28, 2025

O Brasil voltou ao jogo e a disputa esticou e a seleção fechou em 33 a 31, em um ponto de bloqueio de Lukas Bergmann. Alan fez 15 pontos apenas no terceiro set, sendo 14 de ataque e um de saque.

4º set

O quarto set começou da mesma forma que o anterior, mas a Itália, aos poucos, foi consolidando uma boa vantagem e chegou a 14 a 8, que fez Bernardinho pedir tempo.

O treinador brasileiro fez mudanças em busca de um "novo gás", mas a Itália não deu espaços para uma reação. Com uma boa sequência, a Itália fechou em 25 a 17.

5º set

O Brasil começou o tie-break pontuando com Honorato, mas Romanò logo empatou — o saque da Itália entrou no lance seguinte e houve a virada. Os pontos foram alternando, mas o time de Bernardinho conseguiu melhorar no saque e bloqueio, e chegou a 7 a 3. Neste cenário, a Itália parou o jogo.

Os italianos fizeram o ponto seguinte à parada, mas o Brasil conseguiu se manter atento na partida. Um ponto de saque de Luca Porro fez a Itália encostar em 7 a 9, e recolocou a "Azurra" no jogo.

Com emoção, o Brasil fechou em 15 a 13, em um saque errado justamente de Romanò.