Basquete: Brasil estreia com vitória sobre a Argentina pela AmericupW

A seleção brasileira feminina deu início à sua participação na AmericupW com uma performance dominante e derrotou a Argentina por 71 a 50 em Santiago, no Chile. Desde o apito inicial, o Brasil impôs seu ritmo, terminando o primeiro quarto com um elástico 22 a 4. A pivô Damiris Dantas foi o grande destaque da partida, anotando 24 pontos e liderando a equipe.

Acima de tudo, o que mais importa é a vitória. Quero parabenizar as jogadoras pelo comprometimento e pela intensidade do começo ao fim. Elas conseguiram se manter firmes, e, mesmo nos momentos mais difíceis, souberam se recuperar e retomar a vantagem Pokey Chatman, técnica da seleção

A edição de 2025 da AmericupW traz uma novidade importante: a FIBA irá garantir ao campeão da competição uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá na Alemanha. Já os times que terminarem entre a segunda e a sexta posição terão a oportunidade de disputar o Pré-Mundial, marcado para fevereiro de 2026. A principal competição feminina contará com 16 seleções.

Damiris Dantas, autora de 24 pontos na estreia, falou sobre o início positivo da equipe. "Estou muito feliz com a vitória e com o bom começo. É sempre um prazer imenso representar a Seleção Brasileira, é algo com o que sempre sonhei. Também estou contente por conseguirmos colocar em prática tudo o que foi trabalhado pela comissão técnica", comentou.

CLÁSSICO 𝗦𝗘 𝗚𝗔𝗡𝗛𝗔! Vitória do Brasil sobre a Argentina por 71 a 50 na estreia da AmeriCupW de 2025! 🔥🇧🇷



🏀 Damiris Dantas • 24 pontos

🏀 Vitória Marcelino • 13 pontos

🏀 Alana Gonçalo • 10 pontos

🏀 Kamilla Cardoso • 11 rebotes



VAMOS, BRASIL! 💚💛 pic.twitter.com/frvdmhnjRF -- Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 28, 2025

Destaques individuais

Damiris Dantas: 24 pontos e 7 rebotes

Vitória: 13 pontos e 6 rebotes

Alana: 10 pontos e 5 rebotes

Kamilla: 8 pontos e 11 rebotes

No Grupo A, além da Argentina, o Brasil enfrentará o Canadá, El Salvador e a República Dominicana. O próximo compromisso será nesta segunda-feira, às 15h10 (de Brasília), contra o Canadá.