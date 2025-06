Brasil bate Itália no tie-break e chega à quinta vitória seguida pela Liga das Nações de vôlei masculina

A Seleção Brasileira de vôlei masculino enfrentou a Itália neste sábado pela sétima rodada da Liga das Nações. O duelo, na NOW Arena, em Chicago, terminou com vitória do Brasil no tie-break, com parciais de 25/22, 21/25, 33/31, 17/25 e 15/13.

Com o triunfo, o Brasil chega a sua quinta vitória seguida na competição e lidera a tabela com 17 pontos em sete partidas. A Itália mantém a terceira colocação, com 14 pontos.

Ambas as equipes voltam à quadra neste domingo, pela próxima rodada da Liga das Nações. Os brasileiros irão enfrentar a Polônia às 18h (de Brasília), na NOW Arena, enquanto os italianos duelam contra os Estados Unidos, no mesmo local, às 21h30.

O jogo

O primeiro set teve muito equilíbrio. Apesar de um bom início da Itália, que abriu uma pequena vantagem nos primeiros minutos, o Brasil conseguiu se recuperar e fechou a parcial em 25 a 22.

A partida seguiu disputada até a metade do set seguinte, porém a Itália melhorou e chegou a liderar com cinco pontos de margem. A Seleção Brasileira diminuiu a diferença, mas não evitou a derrota no segundo set, que fechou em 25 a 21 para os italianos.

No terceiro set, o Brasil liderou a maior parte do tempo, contudo estagnou nos 18 pontos e viu a equipe italiana tomar à frente do marcador. No entanto, o time brasileiro reagiu e conseguiu fechar em 33 a 31.

A quarta parcial teve ampla dominância dos italianos, que estiveram à frente no placar durante quase todo o período e terminaram com oito pontos de vantagem: 25 a 17.

Já no tie-break, a Seleção Brasileira teve um bom início, mas a Itália voltou a melhorar e equilibrou novamente a partida. No final, a Amarelinha levou a melhor e fechou em 15 a 13.

O oposto Alan foi o destaque do Brasil no jogo, com 31 pontos anotados. Pelo lado dos italianos, o maior pontuador foi Romanò, com 24 pontos.