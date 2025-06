Botafogo x Palmeiras: estádio veta roupa 'obscena', apostas e xingamento

Botafogo e Palmeiras decidem hoje, às 13h (horário de Brasília), uma vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes no Lincoln Financial Field, estádio da Filadélfia que possui um código de conduta com algumas proibições nada habituais para os torcedores brasileiros, como a recomendação para não xingar o time rival ou não poder apostar, algo que se tornou um hábito crescente no Brasil.

'Não use linguagem ou gestos ofensivos'

Um dos termos diz: "Não use linguagem ou gestos ofensivos". Outro pede para evitar "comentários ou gestos de briga, provocação ou ameaça". Há também um terceiro que proíbe "assédio verbal ou físico a outros convidados, incluindo torcedores de times adversários".

Existe o que veta "vestimenta obscena", sem especificar que tipo de roupa se enquadra neste padrão. Ela está no trecho "itens proibidos": "linguagem ou vestimenta abusiva, obscena ou perturbadora".

Outros itens proibidos que chamam atenção: almofada de assento, vaper (cigarro eletrônico), carrinho de bebê e guarda-chuva (mesmo com o estádio sendo descoberto).

Torcida do Wydad: inimiga do código de conduta

Torcida do Wydad Casablanca paralisou os jogos contra City e Juventus por atirar sinalizadores no campo Imagem: Instagram / @wacofficiel

A torcida do Wydad Casablanca se mostrou a "inimiga do código de conduta". Ela infringiu duas vezes a seguinte regra: "não use fogos de artifício, sinalizadores ou dispositivos semelhantes".

Os marroquinos paralisaram os jogos contra o Manchester City e a Juventus por atirarem sinalizadores no campo e por soltarem nuvens de fumaça vermelhas e pretas. A Fifa ainda não se pronunciou se o Wydad será multado.

Em Miami, torcedores de Flu e Palmeiras foram presos

Os torcedores de Palmeiras e Fluminense tiveram sérios problemas com a polícia de Miami durante os jogos dos seus times na Copa do Mundo de Clubes, no Hard Rock Stadium. Alguns foram presos, passaram a noite na cadeia e tiveram que pagar fiança para sair, segundo apurou a reportagem do UOL.

Um palmeirense que pediu para não ser identificado foi detido no estádio, permaneceu um tempo em uma sala e depois foi direcionado à delegacia algemado. Chegando lá, passou a noite preso, inclusive vestindo a roupa laranja dos detentos nos Estados Unidos. Para sair, seus amigos e familiares pagaram fiança de US$ 650, o que corresponde a mais de R$ 3,5 mil na cotação de hoje.

Em seu caso, o que causou o problema foi uma discussão com um torcedor do Inter Miami na hora do empate palmeirense. O policial chegou para interromper a briga, o brasileiro saiu andando. A atitude foi classificada como resistência sem violência e intoxicação por álcool.

Casos semelhantes foram registrados com torcedores do Fluminense, mas sem discussão com torcedores rivais. No caso deles, o que mais causou conflito foi a tentativa de assistir ao jogo em um local diferente do que estava marcado no ingresso.

Além disso, vários torcedores também foram alertados sobre não ficar nas escadas de acesso, mas resistiram. Inicialmente, os seguranças do estádio alertavam sobre a questão e, quando não eram atendidos, solicitavam a ajuda dos policiais.

O clima ficou tenso em diferentes momentos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a ação de policiais algemando torcedores do Fluminense na partida contra o Sundowns.

No jogo contra o Palmeiras, a situação foi muito parecida. Curiosamente, depois de muito conflito, um policial foi filmado pulando e cantando junto com a torcida palmeirense e até mesmo tocando os instrumentos da organizada. Antes desse clima de paz, no entanto, discussões foram registradas.