Botafogo amarelou? Colunistas analisam estratégia contra Palmeiras

A postura do Botafogo diante do Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes foi defensiva demais? No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, debateram o tema.

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Paulinho e garantiu vaga nas quartas de final da competição internacional. Agora, a equipe alviverde enfrenta o vencedor de Benfica x Chelsea, que duelam ainda hoje.

Lavieri: Botafogo não pareceu brigar pela vaga

O Botafogo parecia mole, parecia desconcentrado, devagar. Não parecia um time brigando por uma vaga nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Isso me chamou a atenção. Enquanto isso, o Palmeiras estava o oposto - o tempo inteiro ligado, vibrando, brigando.

Danilo Lavieri

PVC: Botafogo não foi covarde, mas foi inferior

Foi um jogo duríssimo para os dois lados, com estratégias diferentes. O Botafogo decidiu jogar com bloco baixo. [...] O Botafogo poderia ter vencido em uma bola parada. O Botafogo jogou mal. Não foi covarde, não teve medo. O Botafogo foi inferior ao Palmeiras.

Paulo Vinicius Coelho

