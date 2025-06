Benfica x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Benfica e Chelsea se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Benfica avançou às oitavas de final com a liderança do Grupo C. Os portugueses garantiram a ponta ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 na última rodada.

O Chelsea ficou na segunda colocação do Grupo D, com seis pontos. A equipe de Londres teve duas vitórias e uma derrota, para o Flamengo, por 3 a 1.

Benfica x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025