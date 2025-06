Chelsea vence Benfica após batalha de quase 5h e pega Palmeiras em revanche

Chelsea e Benfica fizeram um jogo de quase 5 horas, recheado de raios, emoções e que teve um vilão no Mundial. Melhor para os ingleses: vitória por 4 a 1 na prorrogação e classificação às quartas de final para pegar o Palmeiras.

James colocou o Chelsea na frente. O inglês abriu o placar em cobrança de falta que teve "ajuda" do goleiro Trubin, do Benfica.

O jogo ficou parado por quase duas horas. Raios caíram perto do Bank of America Stadium continuamente, forçaram a paralisação aos 40 minutos do segundo tempo e novos adiamentos a cada episódio. O tempo total de paralisação foi de 1h51.

Na volta, melhor para o Benfica. Di María empatou em pênalti marcado já nos acréscimos da partida, deixou tudo igual e levou o jogo para a prorrogação. O duelo foi o último dele pelo clube — o argentino jogará pelo Rosario Central.

Trubin se confirmou como o vilão do jogo. Na etapa final da prorrogação, ele falhou e viu Nkunku balançar as redes. Ainda deu tempo para Pedro Neto e Dewsbury-Hall aproveitarem um rival exposto com um jogador a menos e transformarem a vitória em goleada.

O duelo teve quase cinco horas de duração. Iniciado às 17h (de Brasília), ele chegou ao fim às 21h40.

O Chelsea vai encarar o Palmeiras na próxima sexta-feira. As equipes se enfrentam a partir das 22h (de Brasília), na Filadélfia, pelo jogo único das quartas de final.

O reencontro terá clima de revanche para o alviverde. No começo de 2022, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 na decisão do Mundial de Clubes de 2021.

Como foi o jogo

O Chelsea martelou no primeiro tempo, mas não saiu na frente. A equipe inglesa pressionou desde o primeiro minuto e criou muitas chances de abrir o placar. Não fossem boas defesas de Trubin e António Silva "atacando" de goleiro, o placar seria diferente. Raros foram os momentos em que o Benfica conseguiu pisar no campo de ataque.

Reece James comemora gol marcado pelo Chelsea contra o Benfica no Mundial Imagem: Mike Segar/REUTERS

Demorou, a vitória do Chelsea parecia certa, mas... A equipe inglesa seguiu dominante na etapa final diante de um Benfica apático e sem muita criatividade. Apesar dos inúmeros passes, a solução veio em uma falta cobrada por James e que contou com demora de reação do goleiro Trubin. Mesmo atrás no placar, o time português pouco conseguiu fazer. Eis que veio a paralisação e a demora para o retorno. Na volta, os portugueses contaram com uma "mãozinha" de Malo Gusto, e Di María deixou tudo igual de pênalti.

Prorrogação teve expulsão, "trocação" e nova falha. O Chelsea jogou quase toda a prorrogação com um jogador a mais após Prestianni ser expulso. Mesmo assim, o Benfica levou perigo e o jogo ficou muito aberto. Tudo foi por água abaixo quando Trubin, de novo, errou e "ajudou" os ingleses a voltarem a ficar à frente no placar. Pedro Neto e Dewsbury-Hall fecharam a conta contra um rival que foi obrigado a se expor e deixou muitos espaços.

Lances importantes e gols

Começou forte. O Chelsea se mandou para o ataque na direita. Pedro Neto recebeu, levou para a perna esquerda e bateu firme. Trubin tentou encaixar, deu rebote, mas chegou antes de Delap.

Virou goleiro? Que milagre. Cucurella recebeu cruzamento na área do Benfica, dominou e limpou para a perna direita. Ele chutou colocado, a bola passou por Trubin, mas António Silva, em cima da linha, salvou com a cabeça.

Trubin espalma. Palmer recebeu pela esquerda, levou para o fundo e, mesmo sem ângulo, soltou o pé. O goleiro do Benfica esticou o braço esquerdo e evitou que ela entrasse .

Mais uma defesa! Cucurella ficou cara a cara com o goleiro pela esquerda da área. Ele tentou chute cruzado, mas Trubin fechou bem o ângulo e evitou o primeiro do Chelsea.

O que foi isso? Aursnes recebeu pela direita no começo do segundo tempo e cruzou fechado demais. A bola tomou o rumo do gol, Sánchez voltou e precisou fazer a defesa em dois tempos.

James abre o placar de falta: 1 a 0. O Chelsea teve falta para cobrar na lateral direita. Ele surpreendeu ao bater direto para o gol. Trubin demorou para ir nela e viu o chute morrer no fundo das redes.

Não valeu! Delap recebeu cara a cara com Trubin. Ele driblou o goleiro e tocou para as redes, mas estava impedido.

Di María empata o jogo: 1 a 1. Após bola alçada na área depois de toda a paralisação, ela tocou no braço de Malo Gusto. O árbitro não deu em campo, mas foi chamado pelo VAR. Ele revisou e anotou o pênalti. Na cobrança, Di María mandou no meio e empatou.

Vermelho! Já na prorrogação, Prestianni foi para dividida com Colwill e levantou demais o pé. Ele acertou o tornozelo do adversário, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Nkunku decide a parada: 2 a 1. Caicedo finalizou no canto direito, Trubin falhou feio ao tentar espalmar, e a bola sobrou para Nkunku, sem goleiro, finalizar. Otamendi travou na hora, mas o francês pegou nova sobra e mandou para o gol.

Pedro Neto faz o terceiro: 3 a 1. Caicedo deixou o português cara a cara com Trubin. Ele invadiu a área, teve tranquilidade e só tirou do goleiro.

Virou goleada! 4 a 1. Em novo contra-ataque, Dewsbury-Hall saiu frente a frente com Trubin, levou para a perna esquerda e bateu cruzado para matar o confronto.

FICHA TÉCNICA

BENFICA 1 x 4 CHELSEA

Data e horário: 28 de junho de 2025, às 17h (de Brasília)

Competição: Oitavas de final do Mundial de Clubes

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

Gols: James (18'/2°T), Di María (49'/2°T), Nkunku (2'/2°TP), Pedro Neto (9'/2°TP), Dewsbury-Hall (11'/2°TP)

Cartões amarelos: Pavlidis, Florentino, Kokcu, Prestianni, Tiago Gouveia (BEN), Caicedo, Colwill, Dewsbury-Hall (CHE)

Cartão vermelho: Prestianni (BEN)

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, António Silva e Aursnes (João Veloso); Florentino (Prestianni), Barreiro e Kokcu (Tiago Gouveia); Schjelderup (Akturkoglu), Di María e Pavlidis (Belotti). Técnico: Bruno Lage

Chelsea: Sánchez; James (Gusto), Colwill (Anselmino), Badiashile (Adarabioyo) e Cucurella; Lavia (Chalobah), Caicedo e Fernández (Dewsbury-Hall); Palmer, Pedro Neto e Delap (Nkunku). Técnico: Enzo Maresca