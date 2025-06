Benfica 'ignora' feito do Flamengo antes de encarar o Chelsea no Mundial

O Benfica não está levando em consideração o feito do Flamengo na fase de grupos antes de jogar a vida contra o Chelsea, neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no estádio Bank of America, em Charlotte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

Bruno Lage, técnico do Benfica, afirmou que não analisou a forma como o Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1 antes do jogo decisivo contra o clube inglês. O treinador ressaltou que viu o jogo de outra forma.

Nós não analisamos muitos jogos do Chelsea. O jogo com o Flamengo foi importante para perceber como a equipe se comporta nas condições em que estamos [muito calor]. Isso muda ligeiramente a intensidade do jogo, vimos nessa perspectiva. Bruno Lage, em coletiva de imprensa na véspera da partida.

O atacante Pavlidis, principal goleador da equipe, também seguiu o discurso do treinador. O grego disse que o Benfica não analisou os caminhos que fizeram o Flamengo sair com a vitória naquele jogo.

Nós não vimos exatamente como o Chelsea perdeu. Mas analisamos o Chelsea e vamos fazer o melhor para vencermos e seguir na competição. Sabemos que vai ser muito difícil. Pavlidis.

O Benfica chega com moral às oitavas de final após vencer o Bayern de Munique na última rodada da fase de grupos e terminar como líder do Grupo D do Mundial.

Já o Chelsea usa derrota contra o Fla como exemplo

O meio-campista Dario Essugo, contratado recentemente pelo Chelsea, afirmou que a derrota para o Rubro-negro "ajudou" o clube inglês a entender o que pode ser melhorado em um novo sistema de jogo.

"Ajudou porque tentamos um sistema de jogo novo. Deu para ver o que podíamos ter feito melhor e essas derrotas servem para isso", disse o jogador.

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, disse que a derrota para o Flamengo já passou, mas elogiou o adversário da fase de grupos.

"Eu acho que Flamengo já foi, precisamos pensar no Benfica. O que posso dizer do Flamengo é que eles têm um bom time, um bom técnico e jogaram muito bem contra nós", afirmou.

O Chelsea é um problema para o Benfica. As equipes se enfrentaram três vezes em competições internacionais (Liga dos Campeões e Liga Europa) e foram três vitórias para os Blues.

O clube português tenta repetir o feito do jogo contra o Bayern de Munique — quando também nunca havia vencido os alemães em jogos oficias.