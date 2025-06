Autor do gol da vitória, Paulinho celebra classificação do Palmeiras: "Precisava de um chute"

Neste sábado, o Palmeiras superou o Botafogo por 1 a 0 Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Autor do gol que garantiu a vaga, o atacante Paulinho comemorou o triunfo e disse que só precisava de "um chute" para balançar as redes, mas voltou a reclamar de dores na canela.

"Estou muito feliz. Está sendo um momento difícil, por eu não estar 100%. Falei para o Mayke que só precisava de um chute rasteiro. O goleiro deles estava pegando tudo no alto. A gente precisa chutar uma rasteira para testar ele. Eu tive a chance e fiz o gol", afirmou o jogador à DAZN.

"O treinador está fazendo de tudo para me fazer pertencente ao grupo nesse momento difícil. Estou vindo de uma lesão grave, que me incomoda bastante. Mas, em uma competição como essa, não tem tempo para lamentar. O tempo que você tem, precisa fazer acontecer. Estou tentando aproveitar isso", acrescentou.

Com dores na canela da perna direita, Paulinho tem jogado no sacrifício nesta Copa do Mundo de Clubes. Diante do Botafogo, por exemplo, ele entrou no segundo tempo da partida e foi substituído na prorrogação, após fazer o gol da vitória. O atleta ainda não atuou como titular no torneio.

O Palmeiras, agora, aguarda o seu adversário na próxima fase da competição. O rival sairá do embate entre Benfica e Chelsea, marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Charlotte. O time alviverde enfrentará o vencedor do duelo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.