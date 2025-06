Após período de folga, Internacional se reapresenta com foco na sequência da temporada

Após 15 dias de folga, o elenco do Internacional se reapresentou neste sábado (28), no CT Parque Gigante. A equipe iniciou oficialmente o período de intertemporada visando a sequência da temporada, com compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Sob o comando de Roger Machado e sua comissão técnica, os atletas passaram por uma série de atividades físicas. A programação começou com exercícios na academia e, em seguida, o grupo foi ao gramado para trabalhos de força e movimentações com bola.

A partir de agora, o Colorado entra em uma rotina intensa de treinamentos diários para a ajustar a parte física e tática do grupo até a retomada oficial dos jogos.

O primeiro compromisso será no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Beira-Rio.