Abel Ferreira já tem dois problemas na zaga para quartas do Mundial

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras eliminou o Botafogo no Mundial de Clubes, mas perdeu dois jogadores para as quartas de final do torneio: os suspensos Piquerez e Gustavo Gómez.

O que aconteceu

Piquerez e Gómez receberam o segundo cartão amarelo, que já causa a suspensão automática no Mundial.

O zagueiro paraguaio ainda acabou expulso com um segundo amarelo no final do jogo, o que pode aumentar o gancho diante de julgamento da Fifa.

Os dois estão fora do jogo das quartas de final, que será contra o Chelsea (ING) ou o Benfica (POR).

A contagem de cartões só zera após as quartas de final, ou seja: atletas pendurados que receberem um amarelo na próxima partida ficam suspensos na semifinal.

O duelo das quartas de final está marcado para sexta-feira, às 22h, no Filadélfia. Quem avançar, joga a semifinal em Nova Jersey, no dia 8, às 16h.