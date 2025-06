Abel faz mudanças e escala Allan como titular do Palmeiras contra o Botafogo; veja times

O Palmeiras está definido para o jogo decisivo deste sábado, contra o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças e atendeu um dos pedidos da torcida, escalando Allan como titular.

O garoto da base formará trio de ataque com Estêvão e Vitor Roque. Já no meio-campo, Mauricio assume o lugar de Raphael Veiga, enquanto Emiliano Martínez rouba a vaga de Lucas Evangelista. Por fim, Giay desbanca Marcos Rocha e volta à lateral-esquerda, enquanto Bruno Fuchs será titular diante da ausência de Murilo, lesionado.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Ríos e Maurício; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

O Verdão se classificou como líder do Grupo A da competição, com cinco pontos conquistados, mas teve uma primeira fase irregular. Foram, ao todo, dois empates e uma vitória.

Do outro lado, o Botafogo avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo B, com seis pontos. A equipe carioca sofreu uma derrota e conquistou dois triunfos, dentre eles, diante do Paris Saint-Germain.

O técnico Renato Paiva não conta com o volante Gregore, suspenso. No lugar dele, jogará Danilo Barbosa, ex-atleta do Palmeiras.

O Glorioso vai a campo com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Allan e Savarino; Artur e Igor Jesus.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia. O árbitro do duelo é o francês Francois Letexier. Ele será auxiliado por Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA). Jerome Brisard (FRA) comanda o VAR.

A vaga será definida em jogo único, ou seja, o vencedor garante classificação para as quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, o confronto irá para a prorrogação e, se necessário, à disputa de pênaltis.

Quem avançar, enfrenta na próxima fase o ganhador do embate entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam também neste sábado, às 17h, em Charlotte.