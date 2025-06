Abel crava cirurgia de Paulinho após Mundial e diz: 'Veio para resolver'

O técnico Abel Ferreira afirmou que o atacante Paulinho vai precisar passar por nova cirurgia após a disputa do Mundial de Clubes. O atacante foi mais uma vez decisivo para o Palmeiras e o português foi categórico ao explicar o porquê da vinda do camisa 10 ao torneio.

Foi para isso que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que o trouxemos. Sabíamos que não podíamos contar com ele mais de 30 minutos. Todos sabem o que vai acontecer com ele depois que acabar o Mundial: vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações. Temos outros que conseguem desempenhar o papel dele. Ninguém obriga ninguém. Fizemos os exames, conversamos com o jogador e explicamos que ele poderia ser importante. Saiu porque pediu para sair. Não devemos subestimar o que esse grupo é capaz de fazer. Passados cinco anos, ainda é preciso continuar a provar que essa equipe não desiste. Que essa equipe aprende. Ele é merecedor por tudo que sofreu e sofre. Não só ele, mas ele foi o responsável pela bola beijar a rede do adversário.

Paulinho decidiu a classificação do Palmeiras com gol na prorrogação contra o Botafogo. Ele já havia marcado o primeiro do empate contra o Inter Miami.

O jogador passou por cirurgia no fim do ano passado, por uma fratura por estresse na perna direita, mas vem convivendo com problemas desde então. O jogador foi contratado pelo Palmeiras no início do ano, estreou em abril, mas não se recuperou conforme previsto.

Paulinho convive com controle de minutagem no Mundial e já declarou que ainda sente dores. O técnico Abel Ferreira já havia adiantado que o atleta só pode atuar por 30 minutos. Hoje foi a primeira vez que o comandante falou abertamente sobre a necessidade de uma nova cirurgia.

Confira outras respostas de Abel Ferreira em coletiva de imprensa

Supreendeu o Botafogo?

"Essa segunda parte não posso dizer (o mecanismo para dar vantagem sobre o Botafogo). Vocês que têm que descobrir o que eu fiz. Surpreendi acho que 15 minutos, mas depois rapidamente ajustaram a dinâmica que criamos para eliminar a pressão que eles fizeram contra o PSG. Mudamos Estêvão de lado para ter mais profundidade do lado esquerdo. Demos oportunidade ao Allan, pode ter sido surpresa, mas por pouco tempo. Ele também fez alguns ajustes depois do nosso momento de pressão. Já jogo contra o mister Renato Paiva algumas vezes e acho que ele fez um upgrade ótimo na forma de pensar. Ele era um obcecado na dinâmica defensiva, eu o oposto. Nós dois nos equilibramos. É um excelente treinador, mas como todos ganha e perde. Hoje ganhei eu. Dei parabéns a ele, ao Marlon, ao Gregore - que não jogou hoje, mas é um motor dessa equipe. Acho fomos melhores hoje, o goleiro deles fez grandes defesas."

Reservas decidindo

"Chego ao final de cada jogo, quando leio as análises, os melhores são os que entram. Fico feliz por quase todos poderem jogar o Mundial. Disse que procuraria viver esse Mundial de maneira diferente, mais leve na exigência que coloco em mim mesmo e nos jogadores. Isso pode se tornar uma pressão extra, e não deixar os jogadores e o próprio treinador ser mais criativo. Às vezes a vontade tanta de ganhar atrapalha as decisões. Mas dá pra ver como Flaco hoje não jogou, mas comemorou. Roque entrou e ajudou a destruir a linha forte do Botafogo. Luighi hoje inicialmente não estava nos planos, mas achei que poderia ajudar bem."

Novas mudanças

"Vou fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro. Sai lateral, entra lateral. Mas é bom ter o elenco amplo para quando acontecer isso podermos ter outras opções. Não temos esses jogadores, irão jogar outros. Um zagueiro vai jogar na esquerda, outro no centro, porventura os que acabaram hoje, como o Gómez está fora, os que acabaram seguramente vão ser os que vão entrar no próximo jogo. Mas ainda não pensei nisso. Quero descansar."