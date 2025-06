Abel confirma que Paulinho passará por nova cirurgia no Palmeiras após o Mundial

O técnico Abel Ferreira confirmou neste sábado, após a classificação do Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes, a notícia que todo torcedor alviverde temia ouvir: o atacante Paulinho, herói da equipe na vitória de 1 a 0 em cima do Botafogo, passará por uma nova cirurgia ao término da competição.

Abel voltou a dizer que só pode contar com o jogador por 30 minutos e revelou uma conversa que teve com o camisa 10 após o triunfo. Ele disse a Paulinho que o atleta veio para "jogar 15 minutos e resolver".

"Foi para isso que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Sabíamos que não poderíamos contar com ele por mais que 30 minutos. Todos sabem o que vai acontecer com ele após esse Mundial, ele vai operar novamente. Mas, temos outros jogadores que podem desempenhar o papel dele. Sabíamos das condições quando trouxemos. Disse a ele: 'Foi para isso que você veio'. Tenho que parabenizar o Paulinho, por tudo o que sofreu, ser ele o responsável por fazer a bola beijar a rede do nosso adversário. Isso é ótimo", afirmou o treinador em coletiva de imprensa.

Um dos principais reforços do Palmeiras para esta temporada, Paulinho passou por uma cirurgia na canela da perna direita no fim do ano passado, ainda como jogador do Atlético-MG, e só estreou pelo Verdão em abril. Ao todo, até o momento, são 15 partidas pelo time paulista, apenas uma como titular, com três gols e duas assistências.

O próprio atacante disse após o empate de 2 a 2 com o Inter Miami, na última segunda-feira, que não estava "100%". Ele, que entrou no segundo tempo e foi substituído na prorrogação diante do Botafogo, voltou a reclamar das dores após a vitória.

"Está sendo um momento difícil, por eu não estar 100%. O treinador está fazendo de tudo para me fazer pertencente ao grupo nesse momento difícil. Estou vindo de uma lesão grave, que me incomoda bastante. Mas, em uma competição como essa, não tem tempo para lamentar. O tempo que você tem, precisa fazer acontecer. Estou tentando aproveitar isso", comentou.

O Palmeiras, agora, aguarda o seu adversário na próxima fase da competição. O rival sairá do embate entre Benfica e Chelsea, marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Charlotte. O time alviverde enfrentará o vencedor do duelo na próxima sexta-feira, às 22h, novamente na Filadélfia.