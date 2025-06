Yuri Alberto mantém faro artilheiro no Corinthians e atrai interessados no mercado

Principal goleador do Corinthians em 2024, Yuri Alberto conseguiu repetir o bom desempenho do ano passado no primeiro semestre desta temporada. Ele se manteve entre os destaques do Timão e entrou de férias como artilheiro da equipe.

O camisa 9 participou de quase todas as partidas disputadas pela equipe até aqui. Dos 40 jogos, Yuri esteve em campo em 35 oportunidades, sendo 26 entre os titulares. Neste período, ele marcou 13 gols e distribuiu uma assistência.

O centroavante, portanto, detém mais que o dobro de bolas na redes que o segundo maior artilheiro do Corinthians em 2025, Romero, que soma seis tentos.

Yuri Alberto, além do faro goleador, foi decisivo para o título do Campeonato Paulista em cima do rival Palmeiras. Ele marcou o gol da vitória no primeiro jogo da decisão, no Allianz Parque. O bom desempenho o colocou, inclusive, na mira da Seleção Brasileira e de clubes europeus.

Recentemente, o Diario As, da Espanha, noticiou que o atacante é cobiçado pelo Atlético de Madrid. Outros rumores indicam que times ingleses monitoram o atleta de 24 anos.

O jogador, porém, diz à pessoas próximas que deve permanecer no Parque São Jorge, pelo menos até o final do ano. Sua multa com o Corinthians é avaliada em R$ 500 milhões para clubes do Brasil e 100 milhões de euros (R$ 641 milhões, na cotação atual) para estrangeiros.

Apesar de necessidade de fazer caixa pelo momento financeiro delicado, o clube alvinegro não pretende se desfazer de Yuri Alberto.

De férias, assim como todo o elenco, o atacante é esperado no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros neste sábado, dia 28 de junho, para dar início ao período de treinos fornecido pela pausa para o Mundial de Clubes.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) na Neo Química Arena.