Vini exalta brasileiros no Mundial e deseja 'toda sorte do mundo' ao Fla

Autor de um dos gols em Salzburg 0x3 Real Madrid, Vini Jr exaltou o desempenho dos clubes brasileiros no Mundial, mas se derreteu pelo Flamengo, seu time do coração.

O que ele falou?

Desempenho brasileiro. "Não é surpresa. O Brasil tem ótimos jogadores e uma liga sempre competitiva. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras passaram. Agora começa de verdade. Desejo boa sorte a todos eles, mas é claro que mais ao Flamengo, que é meu time de coração, mas a todos os brasileiros."

Real x Flamengo é possível? "Está muito longe ainda, temos que pensar passo a passo. Temos que pensar na Juventus e eles no jogo deles, mas desejo toda sorte do mundo ao Flamengo."

Futuro. "Temos que seguir, tenho contrato até 2027, espero seguir aqui por muitos anos. É o clube da minha vida. Quero jogar por muitos anos. Temos um novo treinador e estou contente por tudo isso"

Novo treinador. "É tudo muito novo, o Xabi Alonso tem uma ideia nova e vem passando pouco a pouco para a gente, até para não perdermos o que fizemos na última temporada. Temos que melhorar, a competição é boa e todos querem vencer. O Real Madrid quer ganhar de qualquer maneira."

Atuação no Mundial. "O clima e o campo às vezes não ajudam, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Faltam só quatro jogos e temos que estar preparados. É mata-mata. Se perder, você vai para casa, e não quero ir para casa."

Gol após oito jogos. "As críticas são normais, todos esperam muito de mim por tudo que fiz pelo clube — e pelo que ainda vou fazer. Tenho que seguir firme, é o clube da minha vida e que me deu a oportunidade para chegar até aqui. A pressão é normal. Eu tinha pressão com 18 anos, hoje sou o brasileiro com mais gols neste clube. Quero seguir assim."