Victor Wembanyama, astro da NBA, não jogará o Eurobasket pela França

Astro do basquete francês, Victor Wembanyama não foi convocado para a próxima Eurobasket (entre 27 de agosto e 14 de setembro), em lista anunciada nesta sexta-feira. Ele enfrenta problemas físicos desde o mês de fevereiro.

O jogador do San Antonio Spurs, da NBA, ainda não retomou os treinos de contato desde que foi diagnosticado com trombose venosa profunda no ombro direito.

Wembanyama é um dos grandes nomes da atual geração da França. Ele esteve nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, na conquista da medalha de prata ? a equipe perdeu o ouro para os Estados Unidos.

Wembanyama: números na NBA

Na última temporada da NBA, o pivô foi a grande referência do San Antonio Spurs. Ele terminou a competição de 2024/25 com médias de 24.3 pontos e 11 rebotes.

A França integra o grupo D do Eurobasket, ao lado de Islândia, Eslovênia, Polônia, Bélgica e Israel. A estreia será contra os belgas, em 28 de agosto.