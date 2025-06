Veja onde serão exibidas as oitavas de final do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa chega às oitavas de final com duelos eletrizantes. O Prime Video traz ao vivo via CazéTV todos os jogos da fase eliminatória, que conta com as quatro equipes brasileiras vivas na luta pelo título inédito da competição.

Abrindo os confrontos das oitavas, o Palmeiras e o Botafogo se enfrentam no sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem vencer encara nas quartas o ganhador do duelo entre Benfica x Chelsea.

No domingo é a vez do Flamengo duelar com o Bayern de Munique para seguir sonhando na competição. A bola rola às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Nas quartas, o vencedor aguardará o classificado do jogo entre Paris Saint-Germain x Inter Miami.

Fechando os duelos dos brasileiros, o Fluminense joga diante do Inter de Milão na segunda-feira, às 16h, no Estádio Bank of America, em Charlotte. Na próxima fase, a equipe classificada jogará diante do vencedor do duelo entre Manchester City x Al-Hilal.

Os 63 jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa são exibidos ao vivo no Prime Video via CazéTV. Os assinantes Prime têm acesso a todos os conteúdos sem custo adicional. Ao longo do ano, os fãs de esporte também podem acompanhar toda a grade de programação do canal que conta com grandes eventos da Europa de futebol como Bundesliga, Ligue 1, Europa League, Conference League, além de torneios olímpicos como os Mundiais de Ginástica, de Handball, de Judô, Tênis de Mesa, Atletismo (Grand Slam Track), competições de Skate (STU), entre outras atrações.