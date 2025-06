Vasco lança nova camisa para a temporada 2025

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, o lançamento dos novos modelos das camisas para a temporada 2025. Criados em parceria com a Kappa, os uniformes 1 e 2 homenageiam o torcedor vascaíno e poderão ser estreados pelos jogadores na volta do Brasileirão e da Sul-Americana após a pausa para o Mundial de Clubes.

Cada linha, uma história.

Cada detalhe, um pedaço do DNA vascaíno.

Uniforme 1

A camisa é predominantemente preta, com a tradicional faixa transversal branca e a Cruz de Cristo no peito, destacada em vermelho. O uniforme conta com diversos detalhes que representam o torcedor, como, por exemplo, o patch "Sou Vascaíno" nas costas, o trecho "Sou vascaíno e o sentimento não pode parar" no cobre gola.

Uniforme 2

Ao contrário da camisa principal, essa é predominantemente branca, com a faixa transversal preta e a Cruz de Cristo em vermelho. Além disso, a gola em "V" conta com detalhes em preto, assim como a manga. O patch "Sou Vascaíno" também aparece no uniforme na parte das costas.

Os lançamentos estão disponíveis para venda em todas as lojas do Vasco e no site oficial. Sócios têm 10% de desconto na camiseta.