UFC 317: Adesanya aposta em nocaute de Ilia Topuria contra Charles do Bronx

Israel Adesanya, ex-campeão dos médios (84 kg) do Ultimate, compartilhou sua visão sobre a aguardada disputa entre Charles 'do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria, que acontece neste sábado (28), em Las Vegas (EUA), na luta principal do UFC 317. Em análise publicada em seu canal no Youtube, o nigeriano elogiou o talento dos dois atletas, mas deixou clara sua previsão: vitória de Topuria - por nocaute.

Assine o UFC Fight Pass Brasil pelo UOL Play

Apesar de reconhecer o histórico vitorioso e a qualidade técnica do brasileiro, Adesanya demonstrou preocupação com o estilo ofensivo e, sobretudo, com as falhas defensivas na trocação. Para ele, esse pode ser um fator decisivo contra um oponente conhecido por sua precisão e potência nos golpes.

"(Charles) é atingido demais para o meu gosto, esse é o problema. Se ele quiser ir pra cima direto, vai acabar sendo pego. Eu só vejo o Ilia com as mãos muito afiadas, cara. Ele é muito afiado com as mãos. Nesta luta, eu vou de Ilia Topuria, e vou de nocaute", afirmou.

O nigeriano destacou que Topuria chega embalado após nocautear dois ex-campeões dos penas (66 kg): Alexander Volkanovski e Max Holloway. Feitos que, segundo ele, não devem ser subestimados. O australiano, inclusive, aposta suas fichas no algoz. Já o havaiano ponderou que é um erro menosprezar o brasileiro e avalia o duelo como equilibrado, 50/50.

Grappling como chave

Ainda assim, Adesanya acredita que Do Bronx tem ferramentas para surpreender - especialmente se fizer uso estratégico do grappling, uma de suas principais armas. Mesmo considerando Topuria favorito, ele demonstrou respeito pelo currículo e mentalidade do ex-campeão dos leves.

"Charles precisa fintar ou encontrar uma forma de gerar dúvida na mente do Ilia, e também usar um bom jogo de pés, porque não acho que ele vá conseguir avançar por muito tempo. Ele vai acabar recuando, e quando isso acontecer, vai ter que usar o footwork para voltar ao centro e atacar de lá", analisou, antes de completar:

"(Ele precisa) buscar a queda de vez em quando e depois se afastar. Achar uma forma de se desvencilhar, mas plantar essa dúvida na cabeça do adversário. Eu não quero duvidar do Charles, porque ele é iluminado por uma grande força e já provou seu valor várias vezes... Vamos ver como é o grappling. Testar isso, porque ninguém testou muito bem o grappling do Topuria até agora".

Cinturão vago

O confronto entre Oliveira e Topuria acontece neste sábado (28), na T-Mobile Arena, como atração principal do UFC 317, durante a tradicional 'Semana Internacional da Luta'. A disputa definirá o novo campeão dos leves (70 kg), já que Islam Makhachev deixou o cinturão vago ao subir de categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok