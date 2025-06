Torcida faz festa em apoio ao Palmeiras em ponto turístico na Filadélfia antes de jogo contra o Botafogo

A torcida do Palmeiras marcou presença na Escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, conhecida, principalmente pela corrida de Sylvester Stallone no filme "Rocky Balboa", e fez festa em apoio ao time antes do jogo contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O Palmeiras chegou à Filadélfia na tarde desta sexta-feira depois de fechar a preparação ainda em Greensboro, na Carolina do Norte, onde a equipe ficou concentrada na fase de grupos. O duelo contra o Botafogo acontece neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Os torcedores, reunidos na escadaria, estiveram com bandeirões, sinalizadores e instrumentos da torcida organizada para entoar os cantos da arquibancada. A reunião foi marcada através das redes sociais da Mancha Verde.

É festa alviverde na Filadélfia! ? Vamos juntos por mais 90 minutos com o apoio da torcida que canta e vibra! ? pic.twitter.com/BaO5ZRt5pa ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2025

A torcida palmeirense marcou território mais uma vez, depois de fazer duas grandes festas em Nova York e em Miami, nas rodadas iniciais. Os torcedores encheram a Times Square e depois também se destacaram em concentração na Ocean Drive, uma das principais ruas de Miami.

O Palmeiras avançou às oitavas de final como líder do Grupo A, com cinco pontos conquistados. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira fechou a primeira fase com dois empates - Porto (0 a 0) e Inter Miami (2 a 2) - e uma vitória - Al Ahly (2 a 0).