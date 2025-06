Topuria revela peso em off e minimiza desvantagem física nos leves: "Vim dominar"

Neste sábado (28), na luta principal do UFC 317, em Las Vegas (EUA), Ilia Topuria tentará conquistar o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Ex-campeão peso-pena (66 kg), o goergiano radicado na Espanha medirá forças contra Charles 'Do Bronx'. E, prestes a disputar o título da categoria de cima, 'El Matador', como é conhecido, minimizou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, os indícios de uma possível desvantagem física com relação aos seus próximos adversários.

E para justificar seu ponto, Topuria revelou seu peso 'em off', garantindo que pesa quase 84 kg quando não está com luta marcada ou cortando peso. Outro ponto favorável ao georgiano foi uma experiência prévia e recente nos pesos-leves. Em março de 2022, já em ação pelo UFC, Ilia se aventurou com sucesso na divisão até 70 kg, ao nocautear Jai Herbert. Sendo assim, apesar da menor estatura, El Matador se enxerga fazendo frente no quesito força com seus próximos rivais.

"Não, não mesmo (não vejo vantagem de tamanho dos meus rivais). Eles podem ser mais altos do que eu. Mas no final das contas, eles não são melhores, que é o mais importante. Eu fico entre 81,6 kg e 83,9 kg (em off). É por isso que eu escolhi mudar de categoria. Porque eu tinha problemas para cortar o peso (Quantas lutas) como peso-leve? Quantas eu quiser, até quando eu ainda tiver motivação nesse esporte. Vim para essa categoria para ficar. Vim para dominar. Fazer a mesma coisa que fiz na divisão dos penas. E sábado à noite vou me tornar campeão mundial nessa categoria", cravou Ilia.

Bicampeonato

Topuria é dono de um cartel com 16-0, sendo 14 destas vitórias pela via rápida (nocaute ou finalização). Diante de Do Bronx, o georgiano busca, além de ampliar sua invencibilidade, também a conquista de um bicampeonato no Ultimate. Ex-campeão até 66 kg, Ilia agora se testará na divisão até 70 kg contra um ex-campeão da categoria de cima. Por sua vez, aos 35 anos, Charles pode ter no UFC 317 sua última chance de voltar ao topo do esporte.

