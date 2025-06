Seleção feminina de futebol sofre apagão e perde para a França em amistoso para a Copa América

Em um confronto onde o cenário inicial indicava uma vitória sem sustos, a seleção brasileira feminina de futebol sofreu um apagão após abrir vantagem de dois gols e teve de se contentar com uma amarga derrota de 3 a 2 para a França, nesta sexta-feira, no Stade des Alpes, em Grenoble, no último amistoso antes da disputa da Copa América, que será disputada no Equador, a partir do dia 12 de julho.

Com um início eletrizante, o time comandado por Arthur Elias fez 2 a 0 com apenas 11 minutos e perdeu pelo menos outras duas chances incríveis de ampliar a vantagem. Sem sustentar o mesmo ritmo, a equipe nacional permitiu a reação das anfitriãs, que buscaram a virada. Luany e Kerolin marcaram para o Brasil enquanto Geyoro (duas vezes) e Katoto garantiram a vitória.

Nesta fase de preparação, a seleção feminina vinha embalada por três vitórias nos três últimos amistosos (triunfos de 2 a 1 e 3 a 1 sobre o Japão, e um novo resultado positivo de 2 a 1 contra a seleção dos Estados Unidos).

Com a veterana Marta atuando desde o início, o Brasil começou a partida impondo bastante intensidade na transição da defesa para o ataque. O resultado da estratégia foi mais do que satisfatório. Com 11 minutos, o time comandado pelo técnico Arthur Elias já tinha uma vantagem de dois gols.

Aos seis, Kerolin deu passe na medida para Luany. Ela finalizou com categoria e fez 1 a 0. As francesas ainda tentavam se recuperar do golpe sofrido quando Kerolin aumentou o problema das donas da casa. Em nova trama ofensiva, Duda Sampaio fez o papel de assistente e deixou a camisa sete em condições de finalizar. A atacante chutou firme e estufou a rede da França estabelecendo 2 a 0.

Enquanto teve fôlego, o Brasil se manteve soberano em campo. Com participação na jogada dos dois gols, Marta ajudou a comandar a equipe na etapa inicial. No entanto, a falta de capricho nas finalizações, impediu a seleção nacional de definir a partida. Sob o apoio de sua torcida, a França se superou em campo e, no fim da etapa inicial, conseguiu descontar.

Aos 45, Baltimore fez o levantamento e Diani, na pequena área, cabeceou para a defesa incrível de Lorena. Na sobra, a zaga brasileira se atrapalhou e Geyoro apareceu livre para completar para as redes e diminuir para 2 a 1.

Na volta do intervalo, as brasileiras perderam três chances claras nos primeiros dez minutos, mas novamente acabaram castigadas pela falta de eficácia. Em um lance de seguidos erros na defesa do Brasil, Geyoro chutou da entrada da área, a bola desviou em Duda Sampaio e entrou mansamente no canto direito de Lorena. Após revisão do VAR, o empate foi confirmado pela arbitragem.

Mas o pior estava por vir. Cascarino apostou em uma jogada individual para cima de Isa Haas pela ponta direita e fez o cruzamento no segundo pau. Katoto fechou na pequena área e decretou a virada em bela cabeçada: 3 a 2 aos 30 minutos. Já no final da partida, visivelmente cansada, Marta foi substituída por Johnson

Integrante do Grupo B na Copa América, o Brasil faz a sua estreia contra a Venezuela, no dia 13 de julho. O segundo adversário é a Bolívia, no dia 16. Após folgar na terceira rodada, seleção encara o Paraguai no dia 27 e encerra a sua participação nesta fase contra as colombianas, no dia 25.