Seleção Brasileira feminina sai na frente, mas perde de virada para a França em amistoso

A Seleção Brasileira feminina visitou a França, nesta sexta-feira, no último amistoso antes da disputa da Copa América, no Stade des Alpes, em Grenoble. As francesas venceram, de virada, por 3 a 2, com gols de Grace Geyoro (dois) e Marie Katoto. Enquanto Luany e Kerolin marcaram para o Brasil.

Com o resultado, a Seleção Brasileira conheceu sua segunda derrota no ano e encerrou uma sequência de três vitórias seguidas. Por outro lado, a França segue em grande fase e venceu a oitava partida consecutiva em 2025, seis pela Liga das Nações.

Agora, as duas equipes se preparam para a disputa de torneios continentais. A Seleção Brasileira estreia na Copa do América no dia 13 de julho, domingo, às 21 horas (de Brasília), diante da Venezuela, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. A França enfrenta a Inglaterra no dia 5 de julho, sábado, às 16 horas, pela primeira rodada da Eurocopa feminina, no Estádio Letzigrund, em Zurique.

51' | 2T - FIM DE JOGO! ?? 3-2 ?? A Seleção Brasileira estreia na Copa América contra a Venezuela, em 13 de julho. As disputas acontecem no Equador de 12 de julho a 2 de agosto. ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/jVoOVIL6Zk ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2025

A Seleção Brasileira abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Kerolin fez bom passe para Luany, que invadiu a área e bateu no cantinho, sem chances para a goleira francesa. Em seguida, Kerolin recebeu lançamento de Duda Sampaio, saiu na cara do gol e marcou o segundo do Brasil, aos 11.

Após cruzamento de Sandy Baltimore do lado direito, Kadidiatou Diani cabeceou na trave. A defesa do Brasil não conseguiu afastar e Grace Geyoro aproveitou o rebote para descontar, aos 44 minutos.

Já no segundo tempo, depois de um bate e rebate na entrada da área, a bola sobrou nos pés de Geyoro. A meia finalizou, contou um desvio em Duda Sampaio e deixou tudo igual no placar, aos dez minutos.

A virada da França saiu aos 30 minutos. Depois de boa jogada pelo lado esquerdo, Delphine Cascarino cruzou na segunda trave para Marie Katoto, que subiu mais alto do que a marcação e balançou aos redes de Lorena.

FICHA TÉCNICA



FRANÇA X BRASIL

Local: Stade des Alpes, Grenoble (França)



Data: Sexta-feira, 27 de junho de 2025



Horário: 16h10 (de Brasília)



Arbitragem: ainda não divulgado

Cartões Amarelos: Brasil: Angelina (aos 2? do 1º tempo) e Luany (aos 11? do 2º tempo);

GOLS: Brasil: Luany (aos 7? do 1º tempo) e Kerolin (aos 11? do 1º tempo); França: Grace Geyoro (aos 44? do 1º tempo e aos 10? do 2º tempo) e Marie Katoto (aos 30? do 2º tempo)

FRANÇA: Peyraud Magnin; Élisa de Almeida, Thiniba Samoura, Maelle Lakrar (Alice Sombath) e Bacha; Karchaoui Grace Geyoro e Sandie Toletti (Oriane Francois); Kadidiatou Diani (Delphine Cascarino), Clara Matéo (Marie Katoto) e Sandy Baltimore (Melvine Malard)



Técnico: Laurent Bonadei

BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas (Tarciane) e Fê Palermo; Luany, Duda Sampaio, Angelina e Yasmin (Fátima Dutra); Marta (Jhonson), Kerolin e Gio Garbelini (Dudinha) (Amanda Gutierrez)



Técnico: Arthur Elias