Savona sofre grave lesão no tornozelo e desfalca a Juventus no Mundial de Clubes

Nicoló Savona está fora da sequência do Mundial de Clubes. O defensor da Juventus sofreu uma lesão capsuloligamentar grave no tornozelo esquerdo durante a derrota de sua equipe para o Manchester City, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, e não disputa mais o torneio.

O clube divulgou um boletim dando um panorama da situação do atleta. De acordo com a nota divulgada nas redes sociais, o jogador "já iniciou um cronograma de reabilitação e será reavaliado dentro de um mês com novos exames".

Não está descartada a necessidade de cirurgia. No entanto, o tratamento convencional deve ser a primeira opção do departamento médico do clube de Turim.

O lance que originou a contusão aconteceu ainda na primeira parte da etapa complementar. Em uma disputa mais dura com o atacante norueguês Haaland, o jogador da Juventus virou o pé e teve de ser substituído dando lugar a Gatti.

Titular nos três compromissos da fase de grupos, Savona criou um problema para o técnico Igor Tudor resolver visando o confronto da próxima terça-feira, quando terá pela frente o Real Madrid, em um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final.