Santos volta de férias com Neymar, mas metade dos problemas resolvidos

O Santos volta de férias hoje com Neymar, mas apenas metade dos problemas resolvidos.

O que aconteceu

O Santos cumpriu parte das metas ao longo do recesso dos atletas. O Peixe retorna hoje às atividades após duas semanas de descanso.

A prioridade máxima era renovar com Neymar. O craque, que tinha vínculo até segunda-feira, acertou a permanência até 31 de dezembro.

O camisa 10 treinou durante as férias e cria uma expectativa boa no Santos. Todos imaginam que o astro jogue o que se espera dele no decorrer do Brasileirão.

De reforços, o Santos tem dois engatilhados: o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Willian Arão. Ambos chegam livres após as saídas do São Paulo e Panathinaikos (GRE), respectivamente.

O Peixe do novo executivo de futebol Alexandre Mattos quer ao menos mais três novidades para o elenco. As negociações ainda não avançaram.

O segundo lateral-direito seria Mayke, do Palmeiras. O Santos aguarda a participação do rival no Mundial para negociar a liberação. O jogador tem contrato até 31 de dezembro e gosta da ideia de atuar no Peixe.

O clube da Vila Belmiro também busca um zagueiro. As negociações recentes por Ferraresi (São Paulo) e Adryelson (Botafogo) não avançaram. O Peixe insiste por Adryelson, como publicou o jornalista Fábio Sormani, mas a tendência é que o zagueiro do Lyon (FRA) vá para outro clube da Europa.

Por fim, o Santos quer ao menos um ponta. Sem Soteldo (vendido ao Fluminense) e Gabriel Veron, que rescindiu o contrato de empréstimo junto ao Porto e deve jogar no Juventude, o Peixe procura alternativas. As conversas com Javi Puado, do Espanyol, não foram para frente.

O próximo jogo do Santos será contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda sem data definida. O Peixe ocupa o 15º lugar na tabela.