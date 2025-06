Santos dá prioridade à Vila, mas vê importância em mandar jogos fora

O Santos avalia a possibilidade de mandar mais partidas fora da Vila Belmiro. Este é um desejo de muitos torcedores alvinegros, especialmente os que residem em São Paulo. A diretoria, no entanto, adota cautela com a questão.

Recém-contratado para o cargo de executivo de futebol, Alexandre Mattos entende que o Urbano Caldeira deve ser prioridade, mas reconhece que é necessário levar alguns jogos para outros palcos, por uma série de aspectos.

"Nossa prioridade é sempre jogar em casa. Por várias questões, podemos jogar um jogo ou outro (fora), até pelo equilíbrio financeiro e marca do Santos que tem torcida no Brasil todo. Podemos atuar em outro estado, mas estamos avaliando internamente o que é o melhor para o momento, para o jogo, alguns compromissos feitos pelo presidente de jogar no Morumbis", disse.

"Batemos recorde no Allianz e em Itaquera. Onde for, a torcida vai fazer o que ela faz. Joguei muitas vezes contra e sei como é difícil jogar fora de casa, na Vila ou estádios da capital. A torcida é o maior aliado. O Santos existe pela torcida. Ela carrega o Santos independentemente do momento, como foi feito ano passado. Estamos tranquilos nesse ponto. Onde for determinado, pelas circunstâncias, o Santos vai estar bem com a sua torcida", completou.

O Santos deve disputar ao menos três partidas como mandante no Morumbis, em São Paulo, nos próximos meses. Os confrontos contra Flamengo, Juventude e um terceiro adversário ainda em estudo estão na lista da diretoria santista para serem realizados no estádio da capital paulista.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, a escolha pelo Morumbis ocorreu após uma tentativa frustrada de utilizar a Neo Química Arena, do Corinthians, barrada por impasses logísticos.

Um dos fatores que pesaram a favor da casa são-paulina foi a empresa responsável pelo sistema de reconhecimento facial, que é a mesma utilizada na Vila Belmiro. Isso facilitaria o controle de acesso e a experiência dos torcedores santistas.

A medida busca aproximar o clube da capital e ampliar a presença de público em momentos estratégicos da temporada, mas sem abrir mão do peso da Vila em compromissos mais simbólicos.

Mesmo com a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, o Santos ainda vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe comandada por Cléber Xavier ocupa a 15ª posição, à frente do Internacional (17º), primeiro time na zona de rebaixamento, apenas por critérios de desempate.

Nesta temporada, o Santos mandou um compromisso longe da Vila. No dia 12 de maio, o clube ficou no empate de 0 a 0 com o Ceará no Allianz Parque, A torcida do Peixe compareceu em peso no estádio do Palmeiras e colocou 35.240 pessoas nas arquibancadas, com renda de R$ 2.806.052,90.

Já 2024, o Alvinegro Praiano levou duas partidas para São Paulo. A primeira foi no Morumbis, na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo. Depois, o time recebeu o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena e venceu por 3 a 1. Ambos os duelos foram pelo Paulistão.