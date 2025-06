Russell lidera primeiro treino livre do GP da Áustria; Bortoleto termina em sexto

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), no circuito Red Bull Ring, em Spielberg. George Russell, da Mercedes, garantiu a liderança com o tempo de 1min05s542. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, surpreendeu e terminou na sexta posição, a cerca de três décimos do tempo do britânico.

Esse foi o melhor treino livre de Gabriel Bortoleto, que teve o tempo de 1min05s874. O seu companheiro de Sauber, o piloto Nico Hulkenberg, ficou na 12ª posição.

O pódio foi completo por Max Verstappen (Red Bull), que terminou o treino em segundo lugar, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro, com tempos de 1min05s607 e 1min05s697, respectivamente.

? END OF FP1 ? TOP 10

Russell ?

Verstappen

Piastri

Dunne

Gasly

Bortoleto

Albon

Sainz

Hamilton

Hadjar #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/k4bZWqAlxA ? Formula 1 (@F1) June 27, 2025

O treino

Com trinta minutos de prova, o britânico George Russell fez o melhor tempo do treinamento, com 1min05s542. Verstappen chegou perto, ficando a menos de um décimo atrás, mas não superou o piloto da Mercedes.

Russell ainda fez mais duas voltas, porém não superou seu próprio tempo. Os pilotos da McLaren chegaram perto. Piastri e Alex Dunne, membro do programa de desenvolvimento da construtora, terminaram na terceira e quarta posição, respectivamente.

O final do primeiro treino foi marcado por uma chuva repentina, que pegou os pilotos desprevinidos. Os últimos sete minutos da prova não alteraram a classificação final.

O segundo treino livre do GP da Áustria acontece logo mais, às 12h (de Brasília) desta sexta-feira.

Neste sábado, às 7h30, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treino no circuito Red Bull Ring. A classificatória está marcada para às 11h.