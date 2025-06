Botafogo: Paiva diz que Jair é dúvida contra Palmeiras e detona prorrogação

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, confirmou que o zagueiro Jair é dúvida para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final do Mundial — o jogo ocorre amanhã, na Filadélfia, a partir das 13h. O comandante ainda revelou ser contra o modelo que exige prorrogação em caso de empate nos 90 minutos.

O que Paiva falou?

Situação de Jair. "Ele é dúvida, é um fato. Esperamos que ele consiga se recuperar, estamos trabalhando nisso. Ele e o Barboza têm feito uma dupla importante e são muito identificados um com o outro. [A preocupação] não tem a ver com o Kaio [Pantaleão] — o que tem a ver é a identificação que eles têm, e o Kaio ainda não tem pelo tempo que chegou. Vamos tentar fazer com que o Jair jogue, e se não jogar, tenho que pensar se será o David Ricardo ou o Kaio. São dois zagueiros de pé esquerdo, e isso influencia a saída de bola. Se jogar o David, será pela questão de o Kaio estar menos identificado, mas ele também tem muita experiência e trajetória internacional."

Jair é um dos pilares defensivos do Botafogo nesta edição do Mundial Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Prorrogação. "Me preocupa [prorrogação] porque nós acumulamos muitos jogos no Brasil e já trazemos essa mochila na bagagem. Obviamente, é algo pesado para os jogadores e até para os espectadores, porque a qualidade do jogo poderá cair. É uma zona do jogo onde você arrisca menos e passa a olhar mais para os pênaltis. Preferia que não houvesse [tempo extra], mas não sou eu que dito regras."

Poucas emoções? "Vai ser um jogo muito tático porque é eliminatório. Conhecendo o Abel, vai ser tático, e também vou fazer para que isso seja assim. É dos jogos onde os detalhes vão fazer a diferença. Quem errar menos e aproveitar os erros dos outros, vai ganhar. Não vejo um jogo muito aberto e não vejo duas equipes saindo para o ataque sem condições. Vejo duas equipes que têm uma personalidade muito próprias e que, mesmo quando estão perdendo por dois gols no fim do jogo ou com um a menos, conseguem resolver as coisas."

Renato Paiva, técnico do Botafogo, durante jogo contra o Seattle Sounders Imagem: REUTERS/Agustin Marcarian

Futebol real x Disney. "Há dois tipos de futebol. O real e o de Walt Disney. No real, você tem que perceber quem é, contra quem joga e nem sempre pode jogar da mesma forma porque, às vezes, não é permitido pela qualidade do adversário. No futebol de Walt Disney, temos todos ao ataque e jogando sozinho. Na cabeça das pessoas, depois de ganharmos do PSG, tínhamos que ter trucidado o Atlético de Madri. Um torcedor me disse que devíamos ter jogado outra forma contra o Atlético de Madri, e eu perguntei: 'quantas vezes você viu o Atlético de Madri jogar?'. E ele disse: 'nenhuma'. Esse é o futebol de Walt Disney: eu acho que deve ser assim e vamos fazer assim."

Os diferentes Botafogos. "O que digo sobre Walt Disney é sobre perspectivas irreais, e não pela forma com que jogamos. Você sabe bem que o Botafogo, no Brasil, propõe muito o jogo. É um time que não especula e fica lá trás, é até o contrário: ficamos batendo no muro até desequilibrar os defensores. Invertemos um pouco isso em função dos adversários. Minha equipe sabe fazer as duas coisas. Ainda não tinha visto bem o Botafogo compacto, defensivo e dar a iniciativa ao adversário. Isso me deixa satisfeito porque quero um Botafogo completo em vários aspectos do jogo, inclusive no momento individual: do treinador falar uma coisa para o jogador e ele fazer outra. É um momento que decide jogos. Quero uma equipe equilibrada e, no pouco tempo de trabalho, eles fizeram algo muito bem para quem não quase pratica. O futebol Walt Disney tem a ver com as perspectivas sobre com quem você está jogando."

O que mudar para encarar Palmeiras? "Quero que minha equipe seja mais inteira do que foi, que ataque mais e que tenha mais a bola — se o Palmeiras deixar. E que defenda quando tiver que defender. Quero uma equipe completa. Quero ter mais a bola, de fato, porque o Palmeiras é uma equipe pressionante e que tem um corredor central muito agressivo, que ganha muitas bolas. Mas amanhã quero desafiar os meus jogadores a ter mais a bola e atacar mais."