Nova regra do Mundial gerou 'final inusitada que não aconteceu' em Portugal

Imagem: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Do UOL, em São Paulo

A confusa — e até polêmica — regra do confronto direto como critério de desempate no Mundial de Clubes quase causou uma "final antecipada" no Campeonato Português deste ano.

Déjà vu?

O Campeonato Português tem a mesma ordem de critérios de desempate do Mundial de Clubes: confronto direto, melhor saldo de gols no confronto direto e mais gols marcados no confronto direto.

Benfica e Sporting chegaram à penúltima rodada empatados em pontos na liderança (78). Os dois se enfrentariam com o Sporting na ponta justamente por ele ter vencido o jogo do primeiro turno por 1 a 0, ou seja, levando a melhor no confronto direto.

Aí é que o clássico da penúltima rodada virou uma "final" e as contas começaram. Se o Benfica vencesse o jogo do segundo turno por dois gols ou mais de diferença, seria campeão — abriria três pontos de vantagem e, mesmo que perdesse na última rodada, levaria a melhor no saldo de gols na soma dos confrontos diretos com o Sporting (1 a -1).

O título não viria com vitória por um gol de diferença. Isso porque os times ficariam empatados em pontos, no confronto direto e nos gols marcados nos confrontos diretos. A decisão, caso ambos vencessem também na última rodada, seria no saldo de gols geral, levando em conta todos os jogos do torneio.

Qualquer vitória do Sporting garantiria o título ao clube. Se vencessem, eles abririam três pontos de vantagem para o rival e, mesmo com derrota e triunfo do Benfica na última rodada, o clube não poderia ser ultrapassado por ter desempenho melhor nos confrontos diretos.

Mas nada disso aconteceu

Benfica e Sporting empataram por 1 a 1 e a decisão para valer foi para a última rodada. Caso ambos vencessem seus jogos, o Sporting seria campeão justamente pelo critério da soma dos pontos nos confrontos direto com o rival — uma vitória e um empate.

O critério de desempate não precisou ser usado. Na última rodada, o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 1 a 0, enquanto o Benfica só empatou com o Braga por 1 a 1. Resultado final: Sporting com 82 pontos, e Benfica com 80. Título para os Leões.

Viktor Gyokeres comemora gol do Sporting, que garantiu o título português após derrota do Benfica Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Quase aconteceu no Mundial

O Grupo E do Mundial chegou à última rodada com boas possibilidades de terminar embolado.

Inter de Milão e River Plate tinham quatro pontos cada, e o Monterrey, um. Se italianos e argentinos empatassem, e os mexicanos batessem o Urawa, o trio ficaria empatado com cinco pontos cada.

Como eles teriam empatado nos jogos entre eles, a decisão partiria para os gols pró no confronto direto e com direito a possibilidade de ir para o saldo de gols geral.

Mas não foi preciso. A Inter venceu o River, e o Monterrey bateu o Urawa. Resultado: italianos classificados em primeiro, e mexicanos garantidos em segundo.