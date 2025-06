Raphinha elogia brasileiros, mas critica Mundial: "Abrir mão das férias é complicado"

O desempenho dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, está chamando atenção do mundo. Os quatro times do país avançaram às oitavas de final. Apesar do Barcelona estar fora da disputa, Raphinha está de olho na competição.

O atacante destacou a preparação das equipes brasileiras e afirmou que elas estão indo bem por mérito próprio.

"Sinceramente, acho que os times brasileiros tem muito potencial e qualidade. O mérito é deles de estarem avançando no Mundial, de mais ninguém. Se eles estão chegando tão longe e ganhando jogos difíceis ou até mesmo empatando jogos complicados, é por mérito deles. Tem muito trabalho envolvido. E tem qualidade. Quando junta essas duas coisas não tem como dar errado", disse em evento promovido pela Coristina d.

Raphinha, entretanto, também defendeu os clubes europeus. O jogador de 28 anos criticou a falta de descanso para os atletas que atuam no Velho Continente, já que eles estão perdendo as férias para disputar o Mundial.

O atacante ainda afirmou que não gostaria de perder as férias para estar no torneio.

"Particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, em um time europeu. A gente estaria de férias. Eles estariam de férias. O Marquinhos e Beraldo, do PSG, ganharam a Champions e nem conseguiram comemorar direito. Eles vieram para a Seleção e depois foram para o Mundial. Eles ainda não pararam. Muitos falam que isso é desculpa. Pode ser ou não, mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado. É de direito nosso. Todo mundo merece pelo menos um mês de férias. E muitos deles não vão ter", comentou.

"Se o PSG chegar na final do Mundial, eles vão ter a Supercopa já. Não para. Depende do ponto de vista. Do meu ponto, é muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores se eles queriam. Resta nós acatar. Ter que abrir mão das férias para jogar um novo torneio é muito complicado", finalizou.

Essa é a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. A competição, que está sendo realizada nos Estados Unidos, começou no dia 14 de junho e tem final marcada para 13 de julho.