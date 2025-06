Raphinha defende Neymar e quer santista na Copa: "Só não pode jogar de goleiro"

A presença ou não de Neymar na próxima Copa do Mundo vem gerando debate entre os torcedores da Seleção Brasileira. Internamente, no entanto, não há dúvidas: o meia-atacante do Santos é figura essencial. O atacante Raphinha, atualmente no Barcelona, saiu em defesa do companheiro.

Na visão do jogador de 28 anos, as críticas que o santista vem recebendo nos últimos meses são sem fundamento. Ele admitiu que a fase do camisa 10 não é boa, mas vê o cenário com normalidade.

"Na minha opinião, o Neymar só não pode jogar de goleiro porque ele estaria muito longe do gol. Todo mundo sabe das qualidades do Neymar, a importância que ele tem para a Seleção e para o clube dele. Infelizmente ele passou por um momento complicado, mas muitos preferem bater do que realmente analisar que aconteceu. Uma lesão de joelho não é brincadeira. Depois, vieram lesões musculares, que é uma coisa normal, infelizmente. Mas muitos preferem buscar motivos para falar mal dele", disse Raphinha em evento da Coristina d.

"Ele é um cara muito importante dentro de campo, independentemente da posição dele dentro de campo. Ele é um líder, dentro e fora. É um cara espetacular. Frequento a casa dele, conheço a família. É um cara espetacular que busca sempre estar no seu melhor nível. É muito complicado não ter uma pequena lesão que seja durante a temporada", ampliou.

Rumo ao hexa?

Raphinha, aliás, não escondeu o desejo de ter Neymar como companheiro na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. O meia-atacante ficou de fora da última convocação - a primeira de Carlo Ancelotti - por estar voltando de lesão muscular.

"O Neymar é um cara que se cuida, está preparado e quer voltar para a Seleção. Mas ele quer voltar bem para a Seleção. Ele não quer simplesmente voltar para vestir a camisa apenas. Ele quer estar no seu melhor nível e, assim, pode nos ajudar a conquistar o grande objetivo", finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo em setembro, para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para o Mundial. O Brasil terá Chile, em casa, e Bolívia, fora, como adversários.