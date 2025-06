Quem é Ramon Sosa, atacante paraguaio que deve substituir Estêvão no Palmeiras após o Mundial

Classificado para as oitavas do Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrentará o Botafogo neste sábado. Fora de campo, a diretoria alviverde já se movimenta para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira na próxima janela de transferências internacionais, em julho. Ramón Sosa é o nome mais cotado para substituir Estêvão, que vai para o Chelsea após o torneio.

Aos 25 anos, Sosa é um atacante de velocidade que atua pelos lados do campo e está no Nottingham Forest, em sua primeira temporada na Europa, disputando a Premier League, mesmo destino de Estêvão. As negociações entre a diretoria palmeirense e o clube inglês pelo paraguaio seguem em andamento, e as cifras devem girar em torno de 11 milhões de euros (R$ 71 milhões).

Antes de chegar ao Velho Continente, Sosa iniciou a carreira no Atlético Tembetary e no River Plate, ambos do Paraguai. Ainda em seu país natal, defendeu o Olimpia, antes de seguir para o futebol argentino em 2022. Lá, atuou pelo Gimnasia, onde marcou seis gols e deu cinco assistências em 42 jogos. Na temporada seguinte, transferiu-se para o Talleres, onde somou 56 partidas, com 17 gols e 12 assistências.

Contratado pelo Forest em agosto de 2024 também por 11 milhões de euros, Sosa disputou 23 partidas na temporada, totalizando cerca de 520 minutos em campo. Marcou três gols e deu uma assistência. Ainda nesta temporada, disputou nove jogos pela seleção paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, somando 250 minutos, mas sem participações diretas em gols.

Caso seja contratado, o paraguaio terá que disputar espaço no elenco, mesmo com a saída de Estêvão. O grupo de Abel conta com várias opções para o setor, como Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson, além de Paulinho e o jovem Luighi, que podem atuar por ali. Bruno Rodrigues, que está na fase final de recuperação da segunda cirurgia no joelho, também poderá reforçar o ataque.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, para enfrentar o Botafogo no primeiro duelo entre brasileiros na competição. A partida será às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.